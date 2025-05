W pierwszym kwartale 2025 roku Milton Essex podjął pierwsze kroki na ścieżce komercjalizacji własnych linii produktowych, finalizując sprzedaż bramki biometrycznej FaceCOV™ ActiveSCAN™, w wersji zrealizowanej przez Zurad Sp. z o.o., na potrzeby Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz rejestrując wyrób medyczny pod nową nazwą handlową SkinSENSIC™.

Spółka Milton Essex S.A. z rynku NewConnect, działająca w segmencie Med-Tech, w pierwszym kwartale br. odnotowała dwa znaczące sukcesy na drodze do komercjalizacji swoich linii produktowych. Pierwszy dotyczy najnowszej wersji systemu do biometrycznej kontroli bezpieczeństwa i dostępu w postaci bramki FaceCOV™ ActiveSCAN™, której egzemplarz został zakupiony przez spółkę Zurad Sp. zo.o. na potrzeby Polskiej Grupy Zbrojeniowej z przeznaczeniem do pilotażowych instalacji. Jak podkreśla Zarząd Milton Essex S.A., w opublikowanym właśnie raporcie kwartalnym, jest to milowy krok w kierunku przedstawienia konkretnych ofert bezpośrednio służbom odpowiedzialnym za ochronę dostępu do obiektów strategicznych, a także jednostkom realizującym kontrolę na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

W pierwszym kwartale Milton Essex S.A. wspólnie z Partnerem Zurad Sp. z o. o zrealizowała, zapoczątkowany pod koniec ub. r., program testów nowej generacji skanerów o zwiększonej wydajności, co pozwoliło skonfigurować jeden z najwydajniejszych obecnie systemów wielopoziomowej kontroli biometrycznej. Jest to zwieńczenie wcześniejszych, wielomiesięcznych prac nad adaptacją najbardziej zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do rozpoznawania twarzy. Zaadaptowane w bramce algorytmy oceniane są aktualnie jako najszybsze i najdokładniejsze na świecie, jeśli chodzi o identyfikację tożsamości, posiadają bezkonkurencyjny potencjał w szeregu profesjonalnych zastosowań wykraczających daleko poza podstawowy schemat porównania obrazu twarzy kontrolowanej osoby ze zdjęciem z dokumentu. Umożliwiają przeszukiwanie w czasie rzeczywistym wielomilionowych baz danych według złożonych kryteriów.

„W testach przeprowadzonych w 2024 przez US NIST (National Institute of Standards and Technology) osiągnęła najwyższą dokładność rozpoznawania twarzy 99,88% korzystając z baz danych z 12 milionami zdjęć m.in. z bibliotek policyjnych. W 2022 roku w testach US Department of Homeland Security pod nazwą Biometric Technology Rally zaimplementowany algorytm uzyskał 100% dokładności w dopasowaniach twarzy osób z różnych grup etnicznych. Jest to bezwzględnie najlepsza obecnie konfiguracja systemu biometrycznego na rynku ”- podkreśla spółka.

Zdaniem specjalistów z Milton Essex opracowane rozwiązanie może być zintegrowane z dowolnymi serwerami oraz może bezpiecznie współpracować z każdą bazą danych należącą do dowolnych służb zgodnie z określoną przez nie konfiguracją.

„Zapewniamy kompatybilność i bezproblemową współpracę z już istniejącymi systemami bezpieczeństwa i kamerami obserwacyjnymi (poprzez m.in. Genetec™ Security Center, Synergis™ i in.) w tym opcję zgodności z wymogami ISO 19794-5:2011, ISO 39794-5:2019. System był prezentowany i zyskał uznanie Policji i innych służb” – zaznaczono.

„Zarząd, biorąc pod uwagę sytuację w sektorze systemów bezpieczeństwa związaną z trwającym konfliktem w Ukrainie, dostrzega perspektywę odblokowania potencjału sprzedażowego bramki FaceCOV™ ActiveSCAN™, w ślad za pierwszą komercjalizacją i przygotowaną wspólnie z ZURAD Sp. z o.o. prezentacją pierwszej bramki podczas prestiżowego Kongresu IN.SE.CON’25, który odbywał się w br. na terenie MTP w Poznaniu. Po raz pierwszy prezentacja taka miała miejsce na stoisku głównym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie zostaliśmy zaproszeni z naszym partnerem Zurad Sp. z o.o. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w obecnej, bardzo napiętej, sytuacji międzynarodowej dotyczących systemów cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i jedyne organizowane bezpośrednio przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Celem naszego udziału w tej specjalistycznej imprezie było zaprezentowanie specjalistom, jak również decydentom, znaczącego potencjału cyfrowej transformacji systemu kontroli granicznej, dzięki nowym technologiom Smart_Border_4.0, jakie oferujemy razem z naszą bramką. Sprzedaż w tym segmencie zależy w dużym stopniu od kooperacji z naszym partnerem Zurad Sp. z.o.o. i Grupą PGZ oraz autonomicznych decyzji strategicznych podejmowanych na szczeblu rządowym” – wskazano tutaj na kluczowe czynniki sukcesu i znaczący potencjał sprzedażowy nowej odsłony systemu.

Spółka Milton Essex wskazała na strategiczne znaczenie współpracy z partnerem Zurad i Polską Grupa Zbrojeniową jeśli chodzi o oferowanie technologii Smart_Border_4.0. Zakończone testy konfiguracyjne to ostatnia przymiarka przed seryjnym wdrożeniem przetestowanych i przygotowanych do montażu nowych, innowacyjnych skanerów dokumentów biometrycznych, odznaczających się wyjątkową szybkością oraz prezentujących całą gamę dodatkowych, innowacyjnych funkcjonalności, wśród których szczególnie interesująca jest opcja sprawdzania on-line autentyczności skanowanych dokumentów w bazie chmurowej. Wartość tych rozwiązań doceniła już firma Uber, która skutecznie stosuje to rozwiązanie w trzech lokalizacjach w Polsce.

„W ramach prac rozwojowych nowych wersji bramki w I kw. 2025 r. zakończono rozpoczęty pod koniec ub. r., wspólnie z Zurad Sp. z o.o., program testów najnowszych szybkich skanerów dokumentów biometrycznych i linii papilarnych, które wykazały znaczącą poprawę parametrów technicznych skanerów (skan pełny dokumentu biometrycznego <1 sek.) i dostępnych funkcjonalności (weryfikacja on-line autentyczności dokumentu w bazie 15.000 wzorów z 251 krajów) oraz segmentacja odcisków palców w trakcie skanowania wraz dodatkową funkcją rozpoznawania żywych palców i przeciwdziałania atakom typu PAD. Dodatkowo wykonano próby z programowanymi sensorami do wykrywania broni i niebezpiecznych przedmiotów metalowych, które również pokazały bardzo wysoki poziom detekcji. Pozytywne wyniki testów zaowocowały podpisaniem umowy kooperacyjnej z ważnym krajowym partnerem w zakresie dostaw i instalacji skanerów oraz współpracy w zakresie integracji informatycznej” – wskazuje Milton Essex na wysokie zaawansowanie technologiczne systemów współpracujących z bramką.

Nie jest to jedyny kierunek rozwojowy bramki FaceCOV™ ActiveSCAN™, gdyż bardzo dużą wagę spółka przykłada do kwestii zwiększenia bezpieczeństwa danych biometrycznych, a przede wszystkim przepływu tych danych do i z serwerów służb. W dobie trwającej wojny hybrydowej problem cyberataków zyskuje konkretny wymiar. Spółka prowadzi intensywne rozmowy w sprawie wdrożenia najnowszych osiągnięć kryptograficznych.

Milton Essex S.A. wspólnie z Zurad Sp. z o.o. nastawiają się na ciągłe udoskonalenia i innowacje obejmujące wprowadzenie do bramki najbardziej zaawansowanych technologii zapewniających bezkompromisowe bezpieczeństwo danych dzięki szyfrowaniu kwantowemu, z tego względu przeprowadzono rozmowy mające na celu nawiązanie bardzo bliskiej współpracy z Politechniką Warszawską. Należy podkreślić, że szyfrowanie kwantowe, po wykonaniu praktycznej walidacji na bazie działającego rozwiązania, może radykalnie zmienić rynek systemów zapewniających bezpieczeństwo transmisji danych wrażliwych, bowiem kwantowo wygenerowanego klucza szyfrującego nie można złamać przy wykorzystaniu obecnej techniki obliczeniowej. Ta skala innowacji wyznacza przyszły kierunek rozwoju nowej generacji wersji Smart_Border_4.0. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy jednak w dużej mierze od zainteresowania decydentów i możliwość wsparcia tej nowatorskiej technologii – wskazano na opcję uzupełnienia bramki o rozwiązania z najwyższej półki dotyczące szyfrowania kwantowego. Istotne w tym kontekście jest to, że te rozwiązania wyprzedzają konkurencje pod względem poziomu zaawansowania technicznego i możliwości wdrożenia. Jak każde ultranowoczesne narzędzie wymagają referencji i promocji ze strony przyszłych użytkowników specjalnych. Tutaj spółka oraz jej partnerzy technologiczni liczą na pierwsze próby w warunkach rzeczywistego użytkowania. Oczywiście wiąże się to z kosztami i odpowiednimi decyzjami.

Nadmieniono przy tym, że wszystkie przeprowadzone prace rozwojowe umożliwiają realne planowanie komercjalizacji bramki FaceCOV™ ActiveSCAN™ w bardzo różnych konfiguracjach odpowiadających specyficznym wymaganiom użytkowników ze strony służb, ale także z szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa z przeznaczeniem do ochrony i kontroli dostępu do obiektów strategicznych i infrastruktury krytycznej. Wdrożony system przemysłowy zapewnienia jakości oraz przeprowadzone oceny bezpieczeństwa i zgodności normami zharmonizowanymi UE umożliwiły oznaczenie bramki znakiem „CE”, która może być produkowana w odpowiedzi na konkretne zapytania ofertowe, w ramach licencji i porozumienia technologiczno-produkcyjnego podpisanego ze spółką Zurad Sp. z o.o. Dodano również, że wartość europejskiego rynku systemów kontroli biometrycznej w roku 2024 r. szacowano na 12,4 mld USD (wg. IMARC Group), a obecne estymacje wskazują, że do 2033 r. rynek ten osiągnie wartość 39,3 mld USD, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) na poziomie 13,7%. Tworzy to perspektywy sprzedażowe dla tej grupy produktowej, także w kontekście ofert eksportowych. Milton Essex ocenia te możliwości ściśle w powiązaniu z rozwijającą się współpracą z Zurad Sp. zo.o. i Polską Grupą Zbrojeniową.

W I kw. 2025 roku spółka osiągnęła także znaczący kamień milowy związany z rejestracją wyrobu medycznego. Jeśli chodzi o linię produktową obejmującą systemy do zautomatyzowanej rejestracji i analizy odczytu skórnych testów alergicznych metodą in vivo, to w I kw. 2025 roku kontynuowano prace nad wynikami zakończonych z sukcesem pod koniec IV kwartału ub.r. pilotażowych badań klinicznych z udziałem pacjentów, które objęły łącznie tysiącosobową próbę badawczą i wykazały wymaganą charakterystykę kliniczną czułości i swoistości umożliwiającą wykorzystanie nowego skanera do celów weryfikacji odczynu alergicznego w postaci bąbla dotąd ocenianego naocznie przez lekarza. Dotyczy to zwłaszcza odczynów wątpliwych o rozmiarze <4 mm. Przeprowadzone badania potwierdziły także pełne bezpieczeństwo użytkowników-lekarzy i pacjentów, monitor badania nie zanotował żadnych incydentów medycznych, co stanowi podstawę wraz dokumentacją techniczna do oceny zgodności i europejskiej rejestracji wyrobu medycznego. Spółka zaznacza, że wyniki badań są jeszcze analizowane statystycznie pod kątem publikacji naukowej. Dlatego Zarząd nawiązał współpracę z kancelarią Kondrat i Partnerzy, specjalizującą się w prawie medycznym i obsłudze zgłoszeń wyrobów medycznych, która w kwietniu br. dokonała oceny kompletności i zgodności dokumentacji wyrobu medycznego w wersji rynkowej pod nową nazwą handlową SkinSensic™ – głowica dermatoskopowa do nieinwazyjnego obrazowania zmian skórnych alergicznych i przeprowadziła rejestrację wyrobu w unijnej bazie EUDAMED (European Database on Medical Devices).

„Rejestracja ta została poprzedzona zgłoszeniem i wniesieniem opłaty również do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Rejestracja ta jest znaczącym sukcesem i krokiem naprzód w kierunku komercjalizacji, która jednak wiąże się z koniecznym dofinansowaniem spółki” – na co wskazuje w opublikowanym raporcie spółka.

„Ucyfrowienie diagnostyki alergii in vivo otwiera nowe możliwości wykorzystania dodatkowych narzędzi wspomagających lekarza w procesie postępowania z pacjentem-alergikiem, zaczynając od obiektywnego rozpoznania źródła uczulenia, po wspomaganie podjęcia decyzji terapeutycznej w oparciu o obiektywne wyniki testów alergenowych, co umożliwia wdrożenie u pacjenta indywidualnej immunoterapii odczulającej. W szczególności dotyczy to perspektywicznego systemu sztucznej inteligencji SkinLogic™ który w testach klinicznych przeprowadzonych w pierwszej fazie w Wojskowym Instytucie medycznym pod kier. prof. K. Jahnz-Różyk osiągnął wyniki plasujące go w ścisłej czołówce tego typu algorytmów, co zostało opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym The NATURE Scientific Reports [Neumann, ł., Nowak, R., Stępień, J. et al. Thermography based skin allergic reaction recognition by convolutional neural networks. The NATURE Sci. Rep. 12, 2648:2022]” – zaznaczono. Kluczowym jednak czynnikiem sukcesu jest wdrożenie kompleksowej platformy cyfrowej e-Health Allergoscope™ współpracującej z innowacyjnym skanerem, co zapewnia efektywne wdrożenie modelu 1-DNIOWEJ DIAGNOSTKI w ramach systemu telemedycyny.

Spółka podkreśla, że „realnym problemem w leczeniu alergii i astmy stanowi wysokie niedorozpoznanie choroby sięgające odpowiednio 49% i 70% to definiuje nasz rynek”. Często mija nawet 7 lat od pierwszych objawów alergii do prawidłowej diagnozy. Generuje to ogromne koszty z czego same koszty pośrednie w UE związane z obniżoną produktywnością pacjentów nieskutecznie leczonych z powodu alergii, od ponad dekady eksperci wskazują, że koszty te mogą sięgać nawet 150,8 mld Euro/rocznie [Zuberbier T, et al. Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the European Union: a GA(2) LEN review. Allergy. 2014 Oct;69(10):1275-9]. W Polsce sama refundacja leczenia astmy przed pandemią COVID (2015–19) wyniosła 4,3 mld PLN, z czego dopłaty pacjentów stanowiły prawie 780 mln, w tym samym okresie wartość świadczeń realizowanych w leczeniu szpitalnym dla pacjentów z astmą oskrzelową wyniosła łącznie ponad 1,1 mld PLN [Raport Astma oskrzelowa, PTA, IZWOZ, 2021].

Rynek diagnostyki alergologicznej według najnowszych skorygowanych prognoz szacowany jest na ok. 5,4 mld USD z tendencją wzrostową do 9,8 mld USD do 2029 r. (z CAGR 10,8% za: Marketsands). Rynek samych testów in vivo szacuje się na ok. 2,9 mld USD (Global Market Insights). Z kolei skojarzony rynek diagnostyki i leczenia alergii jest bardzo duży ok. 60 mld USD i rozwija się w podobnie szybkim tempie (CAGR 13,2%) [za AlliedmarketResearch]. Takie zorientowanie i sfokusowanie strategii produktowej Spółki w pierwszej kolejności na alergiach wziewnych pozwoli na radykalne zaoszczędzenie na początkowym etapie nakładów na jednoczesne rozwijanie różnych wersji systemu, gdzie koszty są zbliżone, a skala rynku nieporównywalna. Nie bez znaczenia jest także fakt, że na alergie wziewne jest obecnie ukształtowany duży rynek immunoterapii odczulających oferowanych przez firmy farmaceutyczne produkujące także testy. W ramach platformy Allergoscope™ pacjent po przeprowadzeniu interaktywnego wywiadu przy wykorzystaniu aplikacji chmurowej może być z bardzo dużym prawdopodobieństwem skierowany na testy alergiczne z użyciem systemu SkinSENS™. Nowością i znaczącą korzyścią jest to, że ucyfrowione wyniki testów mogą być także przetwarzane pod kątem wyboru optymalnie dobranej immunoterapii odczulającej spośród wielu wariantów dostępnych aktualnie na rynku. Jest to bardzo atrakcyjna opcja zarówno dla samego pacjenta, jak i potencjalnie dla firm farmaceutycznych, która rodzi w tym obszarze synergię biznesową.

„Dobór odpowiedniej terapii do wyników testów u pacjenta może być bowiem realizowany we współpracy z producentem leków odczulających” – podkreśla spółka.

„Spółka w 2025 roku znajduje się w ostatniej, końcowej fazie projektowej B+R, w związku z tym nie wypracowuje jeszcze takiego poziomu przychodów, które pozwoliłyby wyeliminować ryzyko utraty płynności. W okresie do kiedy spółka nie będzie osiągała przychodów z komercjalizacji swoich produktów ryzyko utraty płynności finansowej jest podstawowym ryzykiem prowadzonej w chwili obecnej działalności spółki. Zarząd podejmuje szereg działań, aby jak najszybciej rozpocząć komercjalizację, opracowanych w ramach projektów produktów i dotyczy to przede wszystkim sprzedaży bramki FaceCOV™ ActiveSCAN™. Z kolei, jeśli chodzi o system dla alergologii w tym przypadku moment wejścia na rynek powiązany jest z zakończeniem i opracowaniem planów przygotowania do produkcji, co powiązane jest z wejściem nowych inwestorów, jak również otwarciem na nowe nisze rynkowe” – czytamy w odniesieniu do finansów Milton Essex S.A.

„W związku z tym Zarząd uzgodnił pod koniec 2024 r. z akcjonariuszem udzielenie pożyczki w wysokości 250.000 zł, na zasadach rynkowych, która została zrealizowana w I kw. 2025 r. w celu zapewnienia pokrycia bieżącego zapotrzebowania na środki finansowe, a kolejna transza pożyczki w wysokości 100.000 złotych została zrealizowana w II kw. 2025 r. Środki te zabezpieczają bieżące potrzeby spółki, lecz nie dłużej niż w pierwszej połowie 2025 r., jednak, aby działania w obszarze komercjalizacji produktów miały efektywny charakter niezbędne jest pozyskanie kapitału rozwojowego od partnerów biznesowych i/lub z nowej emisji akcji. W największym stopniu perspektywa powodzenia nowej emisji akcji będzie zależała jednak od przygotowania do komercjalizacji obu linii produktowych – bramki oraz systemu do zautomatyzowanej diagnostyki alergii in vivo, który w I kw. br. został zarejestrowany w EUDAMED” – dodano.

Jeśli chodzi o dodatkowe aktywności operacyjne w I kw. br., Zarząd Milton Essex S.A. sygnalizuje, że w rozpoczął analizy możliwości oferowania usług obsługi badań klinicznych na zwierzętach, które to badania stanowią atrakcyjną niszę i wymagają w świetle aktualnych regulacji UE odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewaniających skuteczny monitoring i jakość badań, analogicznych jak oferowane przez narzędzie eCRF, opracowane i sprawdzone w praktyce przez Spółkę. Co ważniejsze jest ono w tym kontekście łatwe do adaptacji.

Nisza ta jest kluczowa dla opracowywania nowych leków, szczepionek i testów diagnostycznych. W UE popyt na badania kliniczne jest napędzany przez zaostrzające się wymogi regulacyjne, które coraz częściej wymagają rygorystycznych monitoringów i dokumentacji, co powoduje, że aby badania kliniczne spełniały te standardy konieczne jest ich prowadzenie w reżimie elektronicznym. Otwiera to nowe możliwości komercjalizacji, przy relatywnie niskich nakładach na dostosowanie istniejących rozwiązań w ramach prac rozwojowych.

Wartość europejskiego rynku badań klinicznych weterynaryjnych wyceniono na 787,06 mln USD (2024), przewiduje się, że segment ten wzrośnie aż do 1650,57 mln USD do 2032, wykazując średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 9,7% (Polarismarketresearch: Europe Veterinary Clinical Trials Market Size, 2024). Jest to nisza, która będzie przez Spółkę wnikliwie analizowana z wielu perspektyw biznesowych. Zarząd w I kw. 2025 prowadził cały czas nakierowane na pozyskanie partnerów biznesowych i inwestorów finansowych lub branżowych, którzy będą zainteresowani wejściem kapitałowym. Duże znaczenie Zarząd przywiązuje do opcji współpracy strategicznej stąd ta druga opcja wyraźnie zyskuje na znaczeniu. Dlatego Spółka prowadzi aktywne poszukiwania partnerów biznesowych tym obszarze. Zarząd pod koniec I kw. br. przygotował w tym celu propozycję porozumienia (Confidentialty Agreement for Letter of intent) ze spółką z branży bio-tech, które będzie negocjowane i wyniki tych negocjacji będą podane do publicznej wiadomości” – poinformowano o nowym obszarze aktywności biznesowej spółki Milton Essex S.A. i widocznych uwarunkowaniach rynkowych.

Należy podkreślić, że przychody netto ze sprzedaży Milton Essex S.A. w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 80.000 zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 5.994,15 zł.

