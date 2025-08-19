Milton Essex w II kw. 2025 r., czyli spółka med-tech z rynku giełdowego NewConnect zakończyła przegląd opcji strategicznych, zwieńczony podpisaniem kluczowego Porozumienia i Term-Sheet z inwestorem branżowym z sektora bio-tech. Jest to kamień milowy na drodze do wejścia w nowy, perspektywiczny segment medycyny regeneracyjnej i terapii komórkami macierzystymi.

W przekroju całego II kwartału med-techowa spółka Milton Essex była w pełni zaangażowana w intensywny proces poszukiwania inwestorów kapitałowych oraz w prowadzone intensywne negocjacje z inwestorem branżowym z rynku bio-tech, dzięki którym w dn. 9 lipca br. podpisano Porozumienie-Term Sheet (o czym spółka informowała w komunikacie ESPI 9/2025). Podpisanie Porozumienia wraz z Term Sheet zakończyło, anonsowany w maju, Przegląd Opcji Strategicznych, a przeprowadzone analizy rynku bio-tech i możliwości oferowania zaawansowanych celowanych terapii biologicznych ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products)w segmencie vet pokazały istotne korzyści, jakie spółka może osiągnąć w najbliższych latach. Szacowana wartość rynku terapii regeneracyjnych z użyciem komórek macierzystych estymowana jest na 782 mln USD (2024 r.), a przewiduje się, że wzrośnie do 2,14 mld USD (2035 r.) (https://www.metatechinsights.com/industry-insights/animal-stem-cell-therapy-market-1067).

Spółka podkreśla, że istotnym elementem analizowanej synergii biznesowej jest możliwość oferowania usługi obsługi badań klinicznych na zwierzętach, co stanowi atrakcyjną niszę i wymaga w świetle aktualnych regulacji UE odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewniających skuteczny monitoring i jakość badań na potrzeby procesu rejestracyjnego prowadzonego przed EMA (European Medicines Agency). W tym kontekście opracowane i sprawdzone przez Milton Essex narzędzie eCRF jest łatwe do adaptacji i zapewni bardzo znaczące wsparcie działań planowanych przez partnera biotechnologicznego, z którym prowadzone są obecnie rozmowy mające na celu zawarcie docelowej umowy i włączenie inwestora branżowego z rynku bio-tech w strukturę Grupy Kapitałowej Milton Essex.

W obszarze aktualnych linii produktowych najważniejszym zadaniem realizowanym w II kwartale było przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej skanera SkinSENSIC™, służącego do automatyzacji odczytu i oceny testów alergicznych in vivo, co dzięki współpracy z wyspecjalizowaną w prawie medycznym kancelarią Kondrat i Partnerzy zostało sfinalizowane zgłoszeniem do europejskiej bazy EUDAMED.

„Był to kamień milowy i sukces stanowiący znaczący krok naprzód w kierunku komercjalizacji, która jednak wymaga na obecnym etapie dofinansowania Spółki w kapitał obrotowy, temu też celowi służyło podpisane w lipcu br. Porozumienie i Term-Sheet z inwestorem branżowym bio-tech, z którym dalej prowadzone jest wspólne poszukiwanie funduszy i inwestorów finansowych prywatnych zainteresowanych segmentem biotechnologii” – komentuje Zarząd Milton Essex S.A.

W kwietniu br. zakończono też oficjalnie wszystkie prace B+R nad prowadzonym wspólnie z Konsorcjantem – Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu „Mazowsze” Projektem „FOTONICA”, w ramach którego złożono w kwietniu raport końcowy i rozliczenia obejmujące także ostanie transze płatności i Spółka oczekuje teraz na potwierdzenie sald z NCBIR oraz rozliczenie kompensacyjne należnych wypłat w ramach ostatnich transz z wniosków o płatność z otrzymanymi zaliczkami.

Jeśli chodzi o drugi obszar produktowy obejmujący biometryczną bramkę FaceCOV™ ActiveSCAN™ przeznaczoną do zautomatyzowanej kontroli dostępu i bezpieczeństwa z wykorzystaniem algorytmów AI – wspólnie z partnerem technologiczno-produkcyjnym ZURAD Sp. z o.o. prowadzono kompletowanie konfiguracji sensorów w procesie przygotowania wersji urządzenia do komercjalizacji.

Podkreślono również, że pojęte w I kw. działania w tym sprzedaż bramki FaceCOV™ ActiveSCAN™ na potrzeby Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zrealizowanej z ZURAD Sp. z o.o., stanowiły pierwszy etap przygotowania wspólnej oferty rynkowej systemu na potrzeby odbiorców specjalnych. Działania te prowadzone głównie w obszarze technicznym były w II kw. skojarzone z akcją promocyjną i prezentacją możliwości systemu FaceCOV™ ActiveSCAN™ podczas prestiżowego Kongresu IN.SE.CON’25, który odbywał się na początku kwietnia w Poznaniu z inicjatywy MON. Na podkreślenie zasługuje to, że po raz pierwszy prezentacja taka miała miejsce na stoisku głównym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wspólnie z partnerem ZURAD, a samo wydarzenie było jednym z najważniejszych dla cyberbezpieczeństwa w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie jedynym przy tym organizowanym bezpośrednio przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Z funkcjami i działaniem bramki FaceCOV™ ActiveSCAN™ mieli okazję zapoznać się osobiście przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa.

Aktualna strategia Milton Essex zakłada oprócz poszukiwania nowych możliwości i niszy rynkowych, równoległe prowadzenie przygotowań do komercjalizacji platformy cyfrowej Allergoscope™ wraz z systemem SkinSENSIC™, oraz zacieśnianie współpracy z partnerem ZURAD Sp. z o.o., wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w celu zaoferowania zintegrowanego systemu kontenerowego do prowadzenia mobilnej kontroli granicznej w formule Smart_Border 4.0.

„W II kwartale 2025 r. Spółka zasilana była kolejnymi pożyczkami akcjonariuszy, które wpłynęły do Spółki w łącznej wysokości 174.400,00 zł. W celu zapewnienia płynności Zarząd zakończył Przegląd Opcji Strategicznych oraz doprowadził w lipcu br. do podpisania kluczowego Porozumienia-Term Sheet ze spółką z branży bio-tech, które będzie negocjowane w kierunku docelowej umowy inwestycyjnej, a wyniki tych negocjacji będą podane do publicznej wiadomości. Emitent w drugiej połowie roku, wspólnie z partnerem branżowym bio-tech, będzie prowadził proces pozyskiwania inwestorów finansowych na kwotę min. 2 mln EURO. W ramach podpisanego Porozumienia-Term Sheet główny akcjonariusz p. Jacek Stępień został zobowiązany do zmniejszenia swojej koncentracji w kapitale zakładowym Spółki poniżej 20%, jednocześnie główny akcjonariusz zdecydował, w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej, o udzieleniu w ramach Porozumienia, finansowania pomostowego Spółce do kwoty 1 mln zł, które zostanie zrealizowane w III kw. br.” – doprecyzowano aktualny status quo jeśli chodzi o zabezpieczenie bieżących potrzeb finansowych spółki

Zarząd Milton Essex zwraca przy tym uwagę, że pozyskanie inwestora branżowego z obszaru bio-tech, a w konsekwencji wejście w nowy segment biotechnologiczny, otwiera przed spółką, praktycznie z dnia na dzień, możliwość poszerzenia zakresu poszukiwań partnerów biznesowych, dysponujących odpowiednimi środkami, jak również skierowania atrakcyjnej propozycji do funduszy inwestycyjnych, zaangażowanych kapitałowo w projekty bio-tech i med-tech – celem jest doprowadzenie do inwestycji bezpośredniej w grupę Milton Essex w kwocie co najmniej 2 milionów euro. W ocenie Zarządu, mające właśnie miejsce poszerzenie modelu biznesowego Milton Essex S.A. o nowy segment bio-tech, w świetle aktualnych trendów rynkowych, stwarza doskonałą bazę trafiającą w szczyt zainteresowania potencjalnych inwestorów dając podstawę dla długoterminowej perspektywy wzrostu.

Od strony operacyjnej podpisane Porozumienie-Term Sheet formułuje wyjściowe warunki wobec docelowej umowy inwestycyjnej dla włączenia inwestora branżowego w strukturę Grupy Kapitałowej Milton Essex. Otwiera drogę do planowania synergii biznesowej uwzględniającej potencjał i ogromne biotechnologiczne doświadczenie profesjonalne partnera, dysponującego światowej klasy kadrą naukową i techniczną oraz zapleczem badawczym, w tym zakładem laboratoryjno-produkcyjnym komórek macierzystych, wyposażonym w opcję kriogenicznego przechowywania w banku tkanek.

W raportowanym okresie Zarząd Milton Essex podjął szereg działań technicznych z udziałem biegłych i zewnętrznych ekspertów, zmierzających do ustalenia parametrów transakcyjnych, które będą wykorzystane w trakcie ostatniej fazy negocjacji inwestycyjnych z partnerem branżowym bio-tech, a wyniki tych negocjacji wraz informacjami dotyczącymi finalnych warunków umowy inwestycyjnej będą w odpowiednim czasie podane do publicznej wiadomości.

Zamierzonym efektem współpracy z inwestorem branżowym ma być realizacja wspólnych projektów biotechnologicznych obejmujących zaplanowane badania kliniczne dla wszystkich opracowanych przez partnera zaawansowanych terapii ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product), w szczególności terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz przygotowanie całego procesu rejestracji gotowych terapii w EMA (European Medicines Agency), a także ich dalszą sprzedaż w kraju i na Eurorynku. W pierwszej kolejności działania te będą obejmowały walidację rozwiązań terapeutycznych bezpośrednio opracowanych na modelach zwierzęcych i przeznaczonych dla weterynarii.

Terapie z zastosowaniem komórek macierzystych (ATMP) wpisują się w rosnący trend wzrostowy notowany generalnie na rynku produktów leczniczych weterynaryjnych – wg. ekspertów tylko w segmencie zwierząt towarzyszących (psy, koty, i in.) jego ogólna wartość szacowana jest globalnie na ok. 23,08 mld USD (2023) i prognozuje się, że osiągnie on wartość 42,5 mld USD do 2030 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 9,3% (za: Grand View Research -Companion Animal Health Market Size, Share & TrendsAnalysis Report). Wyznacza to bardzo duży potencjał komercyjny, który będzie w coraz większym stopniu uwzględniał zwiększający się udział nowoczesnych terapii biologicznych, zarówno komórkami macierzystymi jak i przeciwciałami monoklonalnymi i innymi produktami pochodzenia biotechnologicznego, wypierając stopniowo mniej skuteczne leki syntetyczne. Zwłaszcza jest to wyraźnie widoczne na przykładzie ograniczania stosowania antybiotyków w hodowlach. Wg EMA w UE (2023) nastąpiła znacząca redukcja (o 28,3%) sprzedaży antybiotyków dla zastosowań w hodowlach przemysłowych (Sales of veterinaryantimicrobial agents in 31 European countries: 2022 EMA Report), podobnie w USA wg. US FDA (sprzedaż antybiotyków 2023 dla zwierząt hodowlanych spadła o 37% względem szczytu z 2015 r. (FDA Releases Annual Summary of Sales and Distribution of Antimicrobials in 2023 for Use in Food-Producing Animals). Należy podkreślić, że koszty postępowania w przypadku chorób spowodowanych zakażeniami są bardzo duże i sięgają w przypadku np. BRD-Bovine respiratory disease (wg danych z USA) łącznie ok. 1 mld USD/rocznie, a według danych europejskich sprzedaż antybiotyków w obszarze zastosowań weterynaryjnych wyniosła ok. 1,14 mld USD (w 2023 r.) z prognozą ok. 1,34 mld do 2030 r. przy stopie wzrostu (CAGR 2,3%) wskazującej na stagnację tego segmentu.

Jakość nowych metod leczenia z użyciem komórek macierzystych zależy od jakości i czystości otrzymywanych linii komórkowych. Jakość jest wynikiem posiadanego unikanego know-how, które w budowanej Grupie Milton Essex jest tworzone przez zespół kierowany przez ekspertkę od wielu lat zaangażowaną w międzynarodowe badania nad terapiami komórkowymi prowadzone w najlepszych europejskich i amerykańskich ośrodkach badawczych.”

W tym kontekście podpisane Porozumienie i Term Sheet z inwestorem branżowym, buduje perspektywę grupy biotechnologicznej dysponującej własną kluczową kadrą naukową i techniczną oraz zapleczem badawczym w tym zakładem laboratoryjno-produkcyjnym komórek macierzystych wraz z opcją kriogenicznego przechowywania w banku tkanek. Umowy jakie będą w najbliższym czasie negocjowane i podpisywane, dotyczą programów badań klinicznych przed rejestracyjnych na modelach zwierzęcych i mają w niektórych zastosowaniach znaczenie przełomowe oraz świadczą o znaczącym potencjale produktowym, gdyż dotyczą nie tyle prac rozwojowych czy badań naukowych, bowiem ich wyniki zostały już opublikowane, m.in. w najpoważniejszych i prestiżowych czasopismach takich jak The NATURE Scientific Reports, lecz działań zaplanowanych jako integralna część procesu rejestracyjnego nowych terapii komórkowych.”

Spółka podkreśla:

„Istotne jest, że liczba zarejestrowanych przez EMA terapii na Eurorynku obecnie obejmuje bardzo ograniczoną grupę produktów. Na tym tle wejście na Eurorynek terapii komórkowych, wspólnie z partnerem bio-tech z bogatym portfelem produktowym obejmującym znacznie szersze spektrum chorób i zaadresowanego do zróżnicowanych odbiorców, zostanie dostrzeżone i odnotowane natychmiast w momencie zakończenia II fazy badań klinicznych i złożenia dossier rejestracyjnego w EMA”.

Zarząd Milton Essex dostrzega również konkretne wzajemne korzyści biznesowe na polu współpracy z inwestorem branżowym z rynku bio-tech, które obejmują m.in. wykorzystanie doświadczeń w dostarczaniu usług w zakresie elektronicznej obsługi badań klinicznych.

„Segment badań klinicznych na zwierzętach stanowi dodatkowo atrakcyjną niszę, a ich obsługa wymaga w świetle aktualnych regulacji UE odpowiednich narzędzi informatycznych zapewaniających skuteczny monitoring i jakość badań. W tym kontekście opracowane i sprawdzone przez Spółkę narzędzie eCRF jest łatwe do adaptacji. Wartość europejskiego rynku badań klinicznych weterynaryjnych szacuje się na 787,06 mln USD (2024 r.). Przewiduje się, że segment ten wzrośnie aż do 1.650,57 mln USD (do 2032 r.), wykazując średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 9,7%” – czytamy w dalszej części komentarza operacyjnego.

„Badania kliniczne są kluczowe dla opracowywania nowych leków, szczepionek, testów diagnostycznych, a w UE popyt na obsługę badań klinicznych jest napędzany przez zaostrzające się wymogi regulacyjne, które coraz częściej wymagają rygorystycznych monitoringów i dokumentacji, co powoduje, że aby badania kliniczne spełniały te standardy, konieczne jest ich prowadzenie w reżimie elektronicznym. Otwiera to nowe możliwości oferowania wyspecjalizowanych usług przy relatywnie niskich nakładach własnych na dostosowanie istniejących rozwiązań w ramach prac rozwojowych. Taka możliwość otworzy się szerzej w momencie podpisania docelowej umowy inwestycyjnej z partnerem biotechnologicznym i zademonstrowania w praktyce działania systemu eCRF na potrzeby badań na zwierzętach” – uzupełniono.

Pod koniec czerwca, na skutek wcześniejszych uzgodnień z inwestorem branżowym oraz w efekcie głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, doszło do zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Milton Essex S.A. Jedną ze zmian jest wybranie nowego Przewodniczącego, którym został Marcin Brendota -ekspert i analityk rynków kapitałowych oraz licencjonowany Doradca Inwestycyjny, od 2008 r. związany z Biurem Maklerskim Alior Banku jako ekspert ds. analiz, wycen spółek i transakcji na rynku kapitałowym. Stanowi to, szczególnie na obecnym etapie rozwoju Milton Essex, cenne rynkowo kompetencje, które będą wykorzystane z myślą o trwałej budowie wartości spółki i długofalowych korzyści ekonomicznych jej akcjonariuszy.

Jak przyznaje Zarząd Milton Essex w przekroju całego drugiego kwartału spółka była w pełni zaangażowana w intensywny proces poszukiwania inwestorów kapitałowych oraz w negocjacje z inwestorem branżowym z rynku bio-tech, co przyniosło zamierzony efekt w postaci osiągniętego Porozumienia-Term Sheet. Z tego też względu nie wygenerowano w raportowanym okresie żadnej sprzedaży, osiągając przychody netto na poziomie 731,71 zł i księgując stratę netto w wysokości 115 867,80 zł.

