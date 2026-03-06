Minister aktywów państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, powołał z dniem 16 marca br. Pawła Wojtunika na funkcję członka zarządu Orlenu trwającej kadencji, podała spółka.

Pod koniec lutego br. rada nadzorcza Orlenu powołała Pawła Wojtunika do zarządu spółki na funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka na okres wspólnej kadencji zarządu rozpoczynającej się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu spółki, czyli po dniu odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Wojtunik to ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania instytucjami o kluczowym znaczeniu państwowym. Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi organizacjami i realizacji złożonych projektów operacyjnych, a także skutecznym zarządzaniu zespołami. Posiada unikalne kompetencje na styku administracji publicznej, służb państwowych oraz sektora finansowego. W latach 2009–2015 pełnił funkcję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews