Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

„To wielki potencjał gospodarczy, który chcemy wykorzystać. Najwyższy czas, żebyśmy nie odwracali się od morza plecami, żebyśmy wykorzystali wiatr na morzu, który jest naszym narodowym bogactwem” – powiedział wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas uroczystości podpisania.

Dodał, że jest to szansa na zbudowania łańcucha wartości polskich firm.

„To przedsięwzięcie, które jest ogromną szansą gospodarczą, ale tylko wtedy, gdy podejmiemy ją wspólnie. Słowem kluczem jest współpraca” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Podkreślił też m.in. szansę na nowe miejsca pracy oraz na innowacje przemysłowe.

„Podpisanie listu to dopiero pierwszy krok, ale obiecuję, że nie skończy się na słowach, my jako sektor jesteśmy gotowi do działania, żeby zrealizować 10 GW mocy, które przyjął polski rząd jako pierwszy cel” – powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki.

„Mamy do czynienia z historycznym momentem, w którym wstępnie porozumienie zawierane jest między stroną rządową a przedsiębiorstwami. Mam przyjemność reprezentować łańcuch dostaw – funkcjonujący, bo dziesiątki firm z sukcesem lokuje swoje produkty na rynkach zagranicznych” – dodał prezes PTMEW Mariusz Witoński.

Wśród firm, które przyłączył się do listu intencyjnego znalazł się Equinor, który realizuje projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku wspólnie z Polenergią.

List intencyjny, zainspirowany brytyjskim „Sector Deal” dla morskiej energetyki wiatrowej, zawiera strategiczne wytyczne dla rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Wyznacza ona ramy dla ścisłej współpracy pomiędzy rządem a sektorem morskiej energetyki wiatrowej.

Źródło: ISBnews