MRB2, spółka zależna Mirbudu, podpisała umowę z miastem Marki na wykonanie zamówienia publicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki”, podała spółka. Umowa dotyczy budowy i modernizacji ulic oraz ich utrzymania przez okres 18 lat, a jej wartość ogółem to 327,99 mln zł brutto, w tym opłata za roboty budowlane: 181,99 mln zł brutto.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

