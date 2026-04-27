Mirbud podpisał umowę na rozbudowę drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Niezgoda – Sierakowo w woj. wielkopolskim oraz budowę nowego odcinka drogi Sierakowo-DK92-Autostrada A2 w formule „zaprojektuj wybuduj”, podała spółka. Wartość umowy wynosi 137,9 mln zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 28 miesięcy od daty podpisania umowy.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

