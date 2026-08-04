Mirbud podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na realizację zamówienia publicznego p.n. „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Tywola – Brodnica – Tama Brodzka. Etap III Brodnica – Tama Brodzka”, a wartość umowy to 71,8 mln zł, podała spółka.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews