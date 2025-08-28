Mirbud zawarł umowę o wartości 38,71 mln zł brutto z AMW Sinevia, podała spółka. Kontrakt dotyczy zadania pn. budowa budynków infrastruktury wojskowej w ramach zadania nr 42282. Termin zakończenia robót ustalony został na 31 grudnia 2027 r.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews