Mirbud podpisał z Powiatem Inowrocławskim umowy na rozbudowę odcinków dróg Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce o łącznej wartości 197,76 mln zł brutto (131,42 mln zł brutto w części 1 i 66,35 mln zł brutto w części 2), podała spółka. Termin realizacji zadań wynosi 37 miesięcy.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews