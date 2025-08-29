Minister klimatu i środowiska – w odpowiedzi na wniosek złożony przez Fundację Frank Bold – wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia spółce Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w restrukturyzacji koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Silesia”, podał Bumech.

Fundacji przysługuje prawo do wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy albo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Fundacja Frank Bold w maju br. złożyła do ministra klimatu i środowiska wniosek o cofnięcie koncesji na wydobycie w kopalni Silesia. Jako argument wskazano zaprzestanie przez Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w restrukturyzacji realizacji usuwania szkód górniczych i płatności za nie na rzecz mieszkańców Goczałkowic-Zdroju, co – zdaniem FFB – ma naruszać warunki posiadanej przez PG Silesia koncesji, co stanowi podstawę do jej cofnięcia.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews