ML System chce zwiększyć zatrudnienie o kolejne ok. 300 osób na koniec realizacji projektów „nowej ery kwantowej”, poinformowała wiceprezes Anna Warzybok.

„Zatrudniamy obecnie około 300 osób, oczywiście część pracowników będzie relokowana na nowe linie produkcyjne, ale docelowo, po realizacji projektów z 'nowej ery kwantowej’, planujemy zatrudnić ok. 300 osób” – powiedziała.

Podkreśliła, że liczba ta dotyczy momentu zakończenia realizacji wszystkich trzech projektów – QGlass, 2DGlass i Active Glass – na koniec roku 2023.

„Jeżeli mówimy o samej linii do wytwarzania powłok, to jest ona w pełni automatyczna i na jedną zmianę wystarczą trzy osoby do jej obsługi” – dodała wiceprezes Edyta Stanek.

ML System otworzył dziś pierwszą na świecie linię produkcyjną QGlass – w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną, podała spółka. Moce wytwórcze nowej linii szacowane są na ok. 60 tys. m2 w skali roku.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

Źródło: ISBnews