ML System ma przyznanych 13 patentów i 9 nowych zgłoszeń patentowych, które czekają na rozpatrzenie. Wszystkie mają klasyfikację A, poinformował prezes ML System Dawid Cycoń. Spółka zintensyfikowała prace nad produktami dla branży militarnej.

„Silną stroną spółki jest tworzenie ultra cienkich warstw. Są one sercem wielu elementów np. czujników niskich energii, detektorów określonych pierwiastków chemicznych, urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń, urządzeń aktywnego kamuflażu, specjalistycznych ogniw wielozłączowych stosowanych w wojsku lub branży kosmicznej. Wszystkie te elementy mogą mieć zastosowanie w branży militarnej i bardzo zintensyfikowaliśmy prace nad tym w ostatnim czasie. […] Realizujemy już dostawy dla branży militarnej, między innymi szkło do wozów bojowych dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – powiedział Cycoń podczas GPW Innovation Day.

ML System podtrzymuje, że uruchomi linię produkcyjną Active Glass w 2023 r. Przedmiotem projektu Active Glass jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży automotive. Dzięki możliwości personalizacji kształtu, proponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemach mocowania. Docelowo szyby będą mieć również funkcję przeciwpożarową.

„Każda z linii produkcyjnych Q Glass, 2D Glass i Active Glass zakłada ok. 60 tys. m2 produkcji rocznej, co oznacza, że na koniec projektu inwestycyjnego zakładanego w strategii będziemy gotowi produkować ok. 200 tys. m2 szyb z powłokami na rok” – powiedział Cycoń.

W ramach strategii „Nowej Ery Kwantowej” spółka zakłada, że po 2023 r. osiągnie przychody roczne na poziomie powyżej 400 mln zł, a powierzchnia zakładu z 25 tys. m2 zwiększy się do 45 tys. m2.

„Strategia oprócz zwiększenia przychodów zakłada również zwiększenie marż. […] W ostatnim czasie podniosły się wyceny naszych produktów” – dodał Cycoń.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews