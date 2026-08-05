ML System dostarczy okładziny fotowoltaiczne PhotonWall o łącznej powierzchni 2600 m2 dla 55-piętrowego wieżowca o wysokości 200 metrów, powstającego w Long Island City w Nowym Jorku, podała spółka. Instalacja będzie generować około 102 MWh energii elektrycznej rocznie. W budynku znajdzie się 636 mieszkań oraz lokale usługowe, a dostawy będą realizowane od września do grudnia 2026 roku. Zamawiającym jest Helios Facade LLC, amerykański specjalista od fotowoltaicznych elewacji zintegrowanych z budynkami, dostarczający aktywne energetycznie fasady przeznaczone do budynków wysokościowych.

„To przełomowy kontrakt dla ML System – pierwsza realizacja spółki w budynku wysokościowym w Stanach Zjednoczonych, a zarazem w tak dużym obiekcie mieszkalnym. Projekt potwierdza skuteczność strategii opartej na rozwoju standaryzowanych produktów, ekspansji eksportowej oraz bezpośredniej obecności na rynku amerykańskim. Liczymy, że stanie się on punktem wyjścia do kolejnych realizacji w USA” – powiedział wiceprezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

To kolejna realizacja ML System tej skali w segmencie mieszkaniowych wieżowców, zaraz po projekcie drapacza chmur w Wiedniu. Oba budynki mają zbliżoną kubaturę, jednak nowojorski wieżowiec będzie wyższy od 175-metrowego obiektu w stolicy Austrii. Tym samym stanie się najwyższym budynkiem, na którym dotychczas zastosowano rozwiązania fotowoltaiczne ML System, podkreślono.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2025 r. miała 122,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews