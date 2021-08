Covid Detector od ML System otrzymał od notyfikowanej jednostki J.S. Hamilton Poland certyfikat zgodności z dyrektywą EMC, potwierdzający, że za sprawą zminimalizowanej emisji fal elektromagnetycznych można go bezpiecznie używać w przestrzeniach zamkniętych, podał ML System.

„Uzyskanie certyfikatu EMC jest istotnym kamieniem milowym w procesie wprowadzania do obrotu Covid Detectora, jako wyrobu medycznego wykorzystywanego do tzw. samokontroli. Stanowi potwierdzenie, że można go bezpiecznie używać, ponieważ nie wpływa negatywnie

w zakresie emisji fal elektromagnetycznych na inną aparaturę, w tym medyczną. Chcemy, aby nasze urządzenie było docelowo instalowane nie tylko w placówkach medycznych, ale również w hotelach, zakładach pracy czy podczas imprez masowych, celem przeprowadzania testów

przesiewowych na dużą skalę” – powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Równolegle w ramach trybu profesjonalnego spółka stara się o wydanie rekomendacji dla Covid Detectora na wykorzystanie urządzenia w procesie kwalifikacji osób badanych do kwarantanny lub jej zwolnienia, np. na lotniskach, podano również.

„Rozmawiamy zarówno z polskimi instytucjami, jak i partnerami zagranicznymi. Otrzymujemy sygnały o chęci wykorzystania Covid Detectora nie tylko w polskich portach lotniczych, ale także europejskich, a nawet spoza naszego kontynentu. Nie mamy wpływu na tempo procedowania, jednak liczymy, że uzyskamy wymagane rekomendacje możliwie szybko. Uważamy, że włączenie Covid Detectora do pełnego procesu diagnostycznego pozwoliłoby na skuteczniejszą walkę z czwartą falą pandemii koronawirusa” – dodał Cycoń.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

Źródło: ISBnews