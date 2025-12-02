ML System dostarczy pokrycie dachowe BIPV o powierzchni 660 m2 dla Muzeum Madinat al-Zahra w Kordobie, w Hiszpanii, podała spółka. Szacowany roczny uzysk energii wyniesie 150 MWh.

„Realizacja projektu w Andaluzji jest dla nas szczególnie ważna. To będzie nasze pierwsze zlecenie w Hiszpanii. Liczymy, że otworzy nam możliwość ekspansji w tej części Europy na rynku BIPV. Projekt, w ramach którego dostarczymy 660 m2 pokrycia dachowego BIPV dla Muzeum Madinat al-Zahra, wymagał uzyskania wielu pozwoleń, w tym zatwierdzenia przez konserwatora zabytków. Nasz produkt spełnia wszystkie rygorystyczne certyfikaty bezpieczeństwa. Wybranie nas do tego zlecenia pokazuje, że jesteśmy w stanie realizować projekty nawet najbardziej wymagające pod względem technicznym, które są jednocześnie wysokomarżowe” – powiedział wiceprezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Spółka rozpocznie dostarczanie pokrycia dachowego w marcu 2026 r. Roczny uzysk energii ma wynieść szacunkowe 150 MWh.

Całkowita wartość zleceń produkcyjnych w backlogu ML System wynosi około 57 tys. m2.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2024 r. miała 162,29 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews