mLeasing – część Grupy mBank – uruchomił Platformę mLeasingu: kompleksowe rozwiązanie cyfrowe, które umożliwia przejście całego procesu leasingowego online: od wyboru oferty, przez złożenie wniosku, aż po podpisanie umowy, podał bank.

„Przedsiębiorcy poszukują elastyczności i chcą decydować o finansowaniu wtedy, kiedy mają na to czas, a nie wtedy, kiedy jest czynny oddział. My dajemy im narzędzie, które działa zawsze – niezależnie od miejsca i pory dnia. Cyfrowa Platforma mLeasingu powstała dokładnie z tej potrzeby. To realna odpowiedź na sposób, w jaki dziś funkcjonują firmy” – powiedział prezes mLeasingu Cezary Raczyński, cytowany w komunikacie.

Dzięki cyfrowej Platformie mLeasingu klienci:

otrzymują wszystkie warianty oferty w jednym miejscu, w tym mogą wybrać również ubezpieczenie leasingowanego przedmiotu,

mogą płynnie przejść do wniosku leasingowego,

mogą podpisać komplet dokumentów jednorazowym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który mLeasing zapewnia bezpłatnie.

Platforma mLeasingu została przetestowana w fazie pilotażu przeprowadzonym w pierwszej połowie lutego, dodano.

Spółka mLeasing jest częścią grupy mBank i należy do czołówki polskich firm leasingowych. Oferuje leasing pojazdów, transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń, w tym medycznych – jest liderem tego segmentu rynku.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews