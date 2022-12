Mo-Bruk podpisał z firmą AB Industry wartą 134 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach, podała spółka.

„Po przeprowadzeniu konkursu ofert na modernizację zakładu w Karsach wybraliśmy generalnego wykonawcę. Inwestycję, dzięki której wykorzystamy w pełni roczne moce przerobowe instalacji w wysokości 25 tys. ton, planujemy zrealizować do końca lipca 2024 r. Modernizacja obejmie również stworzenie modułu produkcji energii ORC o mocy min. 1 200 kW” – powiedział wiceprezes Mo-Bruku Wiktor Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

„Wystąpiliśmy o wsparcie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją w wysokości 50 mln zł oraz preferencyjną pożyczką wysokości 53 mln zł” – dodał.

W przypadku spalarni w Jedliczu projekt rozbudowy zakłada wzrost rocznych mocy z aktualnych 8 tys. ton do 16 tys. ton do końca 2024 r. Spółka przygotowuje się do pozyskania stosowanych pozwoleń administracyjnych, podano także.

Łączna wartość rozpoczętego w bieżącym roku programu inwestycyjnego, który potrwa do końca 2024 r., ma wynieść ok. 210 mln zł. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78% w segmencie spalania oraz o 65% w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów, zakończono.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 267,21 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews