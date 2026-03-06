Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Grupą MOL i JANAF – operatorem chorwackiego rurociągu naftowego – 11 marca rozpocznie się trwający dziesięć miesięcy cykl testów przepustowości rurociągu Adria, podał MOL. W trzech lub czterech fazach eksperci zbadają z jaką wydajnością infrastruktura jest w stanie stabilnie pracować w długim okresie. Sprawdzona zostanie również jej odporność w różnych warunkach pogodowych, porach roku i przy różnych rodzajach transportowanej ropy naftowej.

„W początkowych fazach rozpoczynającej się serii testów rurociąg nie będzie pracował z pełną wydajnością. Chociaż rafineria Slovnaft w Bratysławie pracuje na 100%, rafineria Dunaj działa obecnie z ograniczoną wydajnością. Testowanie dziennej wydajności szczytowej na poziomie 40 tys. ton będzie możliwe w trybie ciągłym dopiero po przywróceniu pracy bloku AV3, jesienią tego roku” – czytamy w komunikacie.

Zaplanowane testy nie ograniczą się wyłącznie do sprawdzenia przepustowości rurociągu. Zbadany zostanie cały chorwacki łańcuch logistyczny, w tym m.in. przepustowość portu, możliwości rozładunku, a także mieszania ropy naftowej. Pełna seria testów zostanie przeprowadzona z udziałem niezależnego, międzynarodowego zespołu monitorującego. MOL zaangażuje w ten proces ekspertów amerykańskich, a JANAF – niemieckich, podkreślono.

Według MOL, rozpoczęcie kompleksowych testów to krok w kierunku zabezpieczenia dostaw w regionie. W interesie wszystkich stron jest, aby po serii przynoszących sprzeczne wyniki testów i obszernych oświadczeń publicznych, wreszcie przemówiły fakty. Według strony chorwackiej, od 2023 r. roczna przepustowość rurociągu wahała się od 11 do 15 mln ton, podczas gdy dotychczas przez ten odcinek rurociągu transportowano nie więcej niż 2,2 mln ton ropy naftowej.

Jednocześnie Grupa MOL zastrzegła, że nadal nie ma ważnej umowy przesyłowej na rok 2026, a opóźnienie w procesie kontraktowym dodatkowo pogłębia niepewność prawną istniejących problemów z dostawami.

Ponadto MOL i Slovnaft oczekują na stanowisko JANAF oraz władz chorwackich w sprawie zezwolenia na nieobjęte sankcjami dostawy rosyjskiej ropy naftowej, zgodne ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami i sankcjami. Firma przesłała już chorwackiemu partnerowi zezwolenia wydane przez władze węgierskie i słowackie, zakończono.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews