MOL wprowadził na swojej pierwszej stacji paliw na Węgrzech nowy format punktu gastronomicznego o nazwie Fresh Corner 2.0. Nowo otwierane punkty Fresh Corner na stacjach MOL w Polsce również mają funkcjonować już w formacie 2.0.

Uruchomienie pierwszego punktu Fresh Corner 2.0 zbiegło się w czasie z 10 rocznicą marki Fresh Corner, wprowadzanej przez MOL najpierw jako projekt pilotażowy, a która obecnie dysponuje ok. 1 400 punktami sprzedaży w 10 krajach – w tym blisko 80 w Polsce.

„Podczas prac nad formatem Fresh Corner 2.0 zebraliśmy doświadczenia 10 lat funkcjonowania marki w zakresie wykorzystanych materiałów, wyglądu, asortymentu itp., a celem była poprawa obsługi konsumentów” – powiedział wiceprezes wykonawczy Grupy MOL ds. usług konsumenckich Peter Ratatics, podczas konferencji prasowej.

Jak ujawnił, koszt pełnej modernizacji jednego punktu Fresh Corner do formatu 2.0 to ok. 0,5 mln USD, a jego trwałość jest przewidziana na kolejne 10 lat.

Ratatics zapowiedział również, że MOL jest gotowy do rozwoju formatu Fresh Corner poza stacjami paliw. Obecnie funkcjonuje pilotażowo 14 tego rodzaju punktów, w tym 7 restauracji, 5 kawiarni oraz 2 punkty typu kiosk (bez stolików i miejsc do siedzenia) na dworcach kolejowych. Poza Węgrami, punkty stand-alone znajdują się także w Czechach i na Słowacji.

„W pierwszej kolejności będziemy rozwijać punkty poza stacjami na tych rynkach, gdzie Fresh Corner ma wysoką penetrację rynku i dużą rozpoznawalność: na Węgrzech, w Chorwacji, Słowacji, Rumunii czy Czechach. Myślę, że za ok. dwa lata dotrzemy z tą ofertą także do Polski” – dodał wiceprezes.

Jak wyjaśnił, w Polsce penetracja marki Fresh Corner w sieci MOL to ok. 15% (niespełna 80 lokali na łącznie 460 stacji), a do tego, żeby myśleć o wprowadzaniu obiektów Fresh Corner poza stacjami potrzebna jest penetracja sieci na poziomie ok. 50%.

Wiceszef MOL podał również, że obecnie udział sprzedaży pozapaliwowej w łącznej marży na stacjach MOL sięga ok. 35%, podczas gdy w momencie wprowadzania marki Fresh Corner było to ok. 20%.

W 2024 r. w sieci Fresh Corner sprzedano łącznie 65 mln kubków kawy i 43 mln hot-dogów, a w okresie I-III kw. 2025 r. liczba sprzedanych kaw wyniosła blisko 50 mln, wynika z danych spółki.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 471 stacji na koniec 2024 r.

