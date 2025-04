MOL Polska ogłosił wiosenne rabaty na tankowanie na wszystkich stacjach sieci w Polsce, obowiązujące do 5 maja, podała spółka. Kupony zniżkowe na paliwa MOL Evo i Evo Plus (-30 gr/l) oraz na LPG (-15 gr/l) można aktywować w aplikacji lojalnościowej MOL Move.

Promocja skierowana jest do uczestników programu lojalnościowego MOL Move, którzy w trakcie jej trwania skorzystają z aplikacji mobilnej. Kupon na paliwa MOL Evo i Evo Plus upoważnia do zniżki w wysokości 30 gr za każdy zatankowany litr. W przypadku paliwa LPG zniżka wynosi 15 gr na litr. Pobrany kupon można wykorzystać dwukrotnie, za każdym razem tankując do 100 litrów paliwa. Łączna oszczędność na tankowaniu może wynieść 90 zł, podkreślono.

Jednocześnie, wszyscy użytkownicy programu lojalnościowego MOL Move mogą wziąć udział w wiosennej promocji, w której do 28 kwietnia mogą zbierać naklejki wymienne na rabaty. Dzięki naklejkom, które kierowcy otrzymywać będą za każde 140 zł wydane na stacjach, mogą oni

uzyskać zniżki na hot-dogi, kawę i inne przekąski z oferty gastronomicznej oraz sklepowej.

Aplikacja MOL Move ostała uruchomiona w Polsce w połowie 2023 r.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 26,33 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2023 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 471 stacji na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews