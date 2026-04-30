MOL rozpoczął proces nabycia węgierskich aktywów upstream od spółki O&GD Central, podał MOL. Transakcja ma zostać sfinalizowana w III kw. 2026 r. pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych.

Nabywane aktywa obejmują 51-proc. udział O&GD w trzech koncesjach w centralnych Węgrzech (Mogyoród, Nagykáta i Ócsa), do których MOL dołączył w 2023 r. jako partner joint venture z 49-proc. udziałem oraz z eksploatowanymi odwiertami naftowymi o łącznej wydajności około 0,7 mbpd w odniesieniu do udziału O&GD w produkcji. Ponadto transakcja obejmuje szereg innych aktywów we wschodniej części Węgier, w tym 3 koncesje o wydajności gazu wynoszącej ok. 0,2 mboepd. Łączny oczekiwany wzrost produkcji Grupy MOL wynosi ok. 0,9 mboepd, podano.

„Możemy zrównoważyć niepewność na światowym rynku energii poprzez dywersyfikację, a najlepszym źródłem są zawsze zasoby krajowe. W ciągu ostatnich 5 lat firma MOL zainwestowała około 160 mld HUF w krajową produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego, co doprowadziło między innymi do odkrycia odwiertów Vecsés i Somogysámson. W wyniku tych nowych odkryć i optymalizacji wydobycia węgierska produkcja osiągnęła obecnie najwyższy poziom od 25 lat. Bazując na naszych wcześniejszych doświadczeniach, obszary O&GD są obiecujące: w rejonie Endrőd, nabytym w 2025 roku, odkryliśmy przed końcem roku nowe złoże gazu na głębokości 1760 metrów. Odwiert Nagykörű-D-2 rozpoczął produkcję w marcu 2026 r. i dostarcza do zakładu MOL w Tiszaújváros 70 000 metrów sześciennych gazu dziennie” – powiedział dyrektor zarządzający MOL E&P Hungary Archibald Schubert, cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 459 stacji na koniec 2025 r.

