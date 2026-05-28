Molecure zakończyło okres obserwacji toksyczności limitującej dawkę (DLT) u wszystkich pacjentów przyjmujących lek onkologiczny w rozwoju – OATD-02 (inhibitor arginazy) w dawkowaniu 40 mg na dobę, podała spółka. Po analizie dotychczas zebranych danych i przy akceptacji Komitetu Nadzorującego Bezpieczeństwo (SRC), spółka przystąpiła do eskalacji dawki do poziomu 80 mg na dobę.

U pacjentów otrzymujących dawkę 40 mg na dobę (w dawce podzielonej 2x po 20 mg) zaobserwowano powtarzalny, około dwukrotny uśredniony wzrost stężenia argininy w osoczu krwi w porównaniu z poziomem wyjściowym. Spółka interpretuje to jako sygnał aktywności biologicznej oraz wstępne kliniczne potwierdzenie mechanizmu działania leku u człowieka. Przejście do dawki 80 mg na dobę odbywa się w ramach zoptymalizowanego protokołu uwzględniającego bardziej dynamiczną eskalację, który w 2025 r. został zatwierdzony przez stosowne organy regulacyjne, w tym właściwą komisję bioetyczną.

„Obserwowane w analizie ad-hoc wzrosty stężeń argininy w osoczu u pacjentów w grupie 40 mg na dobę są zachęcające i spójne z zakładanym mechanizmem działania OATD-02. Dotychczas zebrane dane co do profilu bezpieczeństwa OATD-02 oraz jego farmakokinetyki i farmakodynamiki (rozmiaru wspomnianego wzrostu stężeń argininy) były podstawą do przejścia do dawki 80 mg na dobę i już pierwszy pacjent w tej grupie przyjął lek. Tym samym zakładamy, że mamy realne szanse na wyznaczenie dawki aktywnej farmakologicznie (PAD) w perspektywie II połowy bieżącego roku. Byłby to kamień milowy na drodze do kolejnych faz rozwoju klinicznego OATD-02, w tym w terapiach skojarzonych z inhibitorami punktów kontrolnych, z czym wiążemy największe oczekiwania. Jako jedyny w swojej klasie podwójny inhibitor arginazy w fazie klinicznej, OATD-02 pozostaje przedmiotem aktywnych rozmów partneringowych – zakładane wyznaczenie PAD powinno istotnie wzmocnić pozycję negocjacyjną Molecure” – powiedział członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Piotr Iwanowski, cytowany w komunikacie.

OATD-02, jako pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor arginazy ARG1 i ARG2, ma na celu przywracanie dostępności argininy w mikrośrodowisku guza oraz ograniczanie mechanizmów immunosupresji, które osłabiają naturalną odpowiedź przeciwnowotworową organizmu. Taki mechanizm działania wspiera potencjał cząsteczki nie tylko w monoterapii, lecz przede wszystkim w przyszłych terapiach skojarzonych w immunoonkologii. Badanie kliniczne z OATD-02 to prowadzone w Polsce, otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy I typu first-in-human, obejmujące pacjentów z wybranymi zaawansowanymi guzami litymi, w tym m.in. rakiem jelita grubego, jajnika, trzustki i nerki.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

Źródło: ISBnews