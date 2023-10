Molecure podtrzymuje, że może podpisać 2-3 umowy partneringowe do końca 2025 r., poinformował prezes Marcin Szumowski. Spółka jest coraz bliżej pełnej gotowości do rozmów partneringowych w programie USP7 i w odniesieniu do platformy mRNA.

„Tak. Jeżeli chodzi o programy kliniczne, to chcielibyśmy skomercjalizować jeden, a drugi rozwijać dalej. Natomiast jesteśmy coraz bliżej bycia w pełni gotowym do rozmów partneringowych zarówno z programem USP7, jak i z platformą mRNA. Jesteśmy już na tym etapie, kiedy te rozmowy wstępne się zaczęły, natomiast na pewno nominacja kandydata klinicznego i potwierdzenie proof of concept w platformie mRNA bardzo przyspieszy ten proces. Tak, że podtrzymujemy” – powiedział Szumowski podczas konferencji prasowej, pytany czy spółka dalej ma w planie 2-3 komercjalizacje, w tym jedną na większą kwotę, do końca 2025 r.

Wcześniej prezes mówił m.in., że o strategii na komercjalizację OATD-01 zdecydują łącznie różne czynniki.

„Rozważamy wszystkie możliwości, natomiast naszą preferencją byłby deal globalny, tzn. licencja […] na cały świat. Szczególnie ciekawi są potencjalni partnerzy, którzy mieliby możliwości […] do tego, żeby rozpocząć badania w innych wskazaniach. […] To jest też związane z sytuacją bieżącą spółki. Jeżeli będzie atrakcyjna oferta na stole w momencie, kiedy jeszcze nie mamy wyników badań klinicznych, to nie będziemy ryzykować, czekając na ten moment, kiedy wyniki będą. […] Ta sytuacja może się zmienić, jeżeli skomercjalizujemy drugą cząsteczkę kliniczną – wtedy nasz apetyt na ryzyko będzie większy i, być może, będziemy chcieli poczekać na wyniki końcowe” – powiedział, pytany czy spółka planuje dalej prowadzić badania w celu wyższej umowy, czy obecne propozycje są na tyle interesujące, że są rozważane oraz czy spółka planuje pozostawienie sobie praw do cząsteczki w Europie, a sprzedaż praw na USA i Azję.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews