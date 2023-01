Molecure powołało do zarządu spółki na stanowisko członka zarządu Samsona Funga, pełniącego rolę Chief Medical Officer, podała spółka. Adam Gołębiowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i objął stanowisko Senior Research Fellow. Równolegle Zbigniew Zasłona, członek zarządu, został awansowany z obecnie zajmowanego stanowiska VP Research Biology na stanowisko Chief Scientific Officer.

Te zmiany mają na celu wzrost dynamiki rozwoju firmy, aby efektywnie rozwijać własne programy badawcze na etapie klinicznym w kierunku osiągnięcia istotnych punktów końcowych i zawarcia transakcji partneringowych, przy jednoczesnym rozwoju programów na wczesnym etapie, w tym innowacyjnej platformy RNA, w celu budowy zrównoważonego pipeline projektów pierwszych w swojej klasie o przełomowym potencjale terapeutycznym, podano.

„Nowe role w naszym zespole zarządzającym są dostosowane tak, aby były istotnym wsparciem dla rozwoju naszego innowacyjnego portfela programów klinicznych. Jednym z nich jest OATD-01, który jest ukierunkowany na leczenie chorób śródmiąższowych płuc, w pierwszej kolejności sarkoidozy. Z kolei badania kliniczne OATD-02 są rozwijane w kierunku leczenia szerokiego zakresu nowotworów. Chciałbym pogratulować Samsonowi jego nowej roli w spółce. Jego duże doświadczenie w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej będzie ważnym atutem. Z przyjemnością ogłaszam również awans Zbyszka Zasłony na stanowisko Chief Scientific Officer, co odzwierciedla znaczący wkład, jaki wniósł od momentu dołączenia do Molecure. Dr Adam Gołębiowski zainicjował proces odkrycia obu naszych cząsteczek, obecnie będących na etapie rozwoju klinicznego, dzięki czemu Molecure stało się firmą biotechnologiczną posiadającą projekty w fazie klinicznej. Od momentu powstania Molecure odegrał on jako współzałożyciel kluczową rolę w uruchomieniu naszych programów na wczesnym etapie, dlatego nadal liczymy na zaangażowanie Adama w obszary rozwoju w większym stopniu oparte na nauce. Jego doświadczenie w zespole kierowniczym łączy głęboką wiedzę naukową i ekspertyzę w zakresie programów klinicznych, co również będzie istotnym wsparciem dla dalszego postępu naszego rozwoju klinicznego i poszerzania portfolio programów badawczych” – podsumował prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

Źródło: ISBnews