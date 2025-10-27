Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) podpisało list intencyjny w sprawie współpracy z Palantir Technologies, mającej na celu wzmacnianie zdolności obronnych Polski i pozwalającej na wielozadaniowe wykorzystanie narzędzi technologicznego wsparcia analitycznego, planistycznego i operacyjnego, oferowanego przez amerykańską spółkę, poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„[To jest] bardzo ważny moment, jeden z najważniejszych w historii budowy bezpieczeństwa państwa polskiego. Chodzi o to, żeby być najlepiej przygotowanym [na zagrożenia]. Aby tworzyć taką strategię bezpieczeństwa, która opiera się na tym, aby Polska nigdy nie została zaatakowana; aby zaatakowanie Polski po prostu się nigdy nie opłacało” – powiedział Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego z Palantir.

„By być liderem państw NATO, nie tylko przez wielkość armii, ale i w zdolnościach operacyjnych, trzeba nie tylko kupować czołgi, samoloty, śmigłowce, tradycyjny sprzęt wojskowy. Nie tylko trzeba budować infrastrukturę drogową, kolejową, portową, lotniczą. Ale trzeba robić coś, co jest chyba dzisiaj najważniejszym wyzwaniem – budować zasoby pod względem informacji. Bazy danych są dziś najsilniejszą walutą, najdroższym skarbem. Dlatego trzeba o nie dobrze dbać i dobrze nimi zarządzać” – dodał.

Podkreślił, że firma z USA jest „absolutnym liderem pod względem zarządzania danymi”, a także wykorzystywania technologii dla wszystkich rodzajów wojsk i dla zabezpieczenia logistycznego pola walki.

Wicepremier poinformował też, że proces negocjacyjny z Palantirem rozpoczął się w grudniu 2023 r.

„Przez ostatnie dwa lata dziesiątki różnego rodzaju spotkań, rozmów, ale przede wszystkim ćwiczeń, treningów i prezentacji z możliwości zastosowania systemu firmy Palantir […] odbyły się we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, we wszystkich dowództwach” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

„Sprawienie, aby wasze [polskie] systemy obronne były jak najbardziej biegłe w wykorzystaniu AI, organizowanie ich, czynienie ich jeszcze bardziej śmiercionośnymi, wydajniejszymi i bezpieczniejszymi dla żołnierzy ma ogromne znaczenie dla naszego panelu. Jesteśmy zaangażowani w tym regionie od dziesięcioleci, a na Ukrainie od samego początku [wojny]. Naprawdę pokazujecie reszcie Europy, jak inwestować w obronność i co można wykorzystać dla NATO” – powiedział CEO Palantir Alex Karp podczas wydarzenia.

Palantir Technologies to amerykańska firma tworząca produkty do analizy dużych zbiorów danych.

