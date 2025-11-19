Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła długoterminowe ratingi depozytowe Banku Millennium do Baa1 z Baa2, zmieniając perspektywę na stabilną z pozytywnej, oraz utrzymała bez zmian ratingi dla krótkoterminowych depozytów na poziomie P-2, podał bank.

„Dodatkowo Moody’s podniósł ocenę indywidualną BCA banku do poziomu ba1 z ba2, skorygowaną ocenę Adjusted BCA do poziomu baa3 z ba1, rating obligacji niezabezpieczonych i niepodporządkowanych w programie EMTN do poziomu Baa3 z poziomu Ba1, samego programu do poziomu (P)Baa3 z poziomu (P)Ba1 oraz podniósł długoterminowy Counterparty Risk Ratings (CRR) Banku do poziomu A3 z Baa1, a jego długoterminowy Counterparty Risk (CR) Assessment do poziomu A3(cr) z Baa1(cr). Krótkookresowe oceny CRRs i CR Assessment zostały utrzymane na poziomie P-2 i P-2(cr)” – czytamy w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews