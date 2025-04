Moody’s Ratings podwyższył długoterminowe ratingi depozytów mBanku do A3 z Baa1 i zmienił perspektywę na stabilną z pozytywnej, podała agencja.

Podniesiono również ocenę BCA (Baseline Credit Assessment – BCA) do baa3 z ba1, skorygowaną ocenę kredytową (Adjusted BCA) do baa2 z baa3, długo- i krótkoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Ratings – CRR) do A2/P-1 z A3/P-2 oraz długo- i krótkoterminowe oceny ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk – CR) do A2(cr)/P-1(cr) z A3(cr)/P-2(cr). Krótkoterminowe ratingi depozytów banku zostały potwierdzone na poziomie P-2, podano.

„Podwyższenie BCA mBanku do baa3 z ba1 odzwierciedla znaczną poprawę wypłacalności banku, wspieraną przez silne generowanie zysków i obniżone koszty prawne, które naszym zdaniem spadną jeszcze bardziej w 2025 r. ze względu na znaczne zmniejszenie ekspozycji mBanku na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Moody’s podwyższył długoterminowe ratingi mBanku Hipotecznego do Baa1 z Baa2 i zmienił perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej. Długo- i krótkoterminowe ratingi ryzyka kontrahenta (CRR) mBanku BH zostały podwyższone do A2/P-1 z A3/P-2, a długo- i krótkoterminowe oceny ryzyka kontrahenta (CR) zostały podwyższone do A2(cr)/P-1(cr) z A3(cr)/P-2(cr), podczas gdy krótkoterminowe ratingi emitenta banku zostały potwierdzone na poziomie P-2, podano też w materiale.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews