Moody’s potwierdził długoterminowy rating Orlenu na poziomie A3 z perspektywą stabilną, podała spółka. Agencja podkreśla dużą płynność finansową oraz odporność Orlenu w czasach zmienności cen surowców.

„Tak wysoka ocena działalności spółki przez Moody’s to kolejna doskonała wiadomość. Wczoraj podsumowaliśmy rekordowy 2025 rok, kiedy zrealizowaliśmy największe w historii Orlenu inwestycje i wypracowaliśmy możliwość wypłaty najwyższej w historii dywidendy” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

W raporcie Moody’s Ratings potwierdził długoterminowy rating Orlenu na poziomie A3 z perspektywą stabilną dla spółki oraz wszystkich ocenianych instrumentów dłużnych koncernu. Równocześnie wskazał, że decyzja odzwierciedla odporność modelu biznesowego firmy w kolejnych okresach zmienności cen surowców. Dodatkowym wsparciem dla oceny jest bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy.

Podtrzymanie wskaźnika Baseline Credit Assessment (BCA) na niezmienionym poziomie baa2 Moody’s uzasadnia silnym bilansem Orlenu, dającym „przestrzeń do realizacji ambitnych planów inwestycyjnych”. Zgromadzone oraz prognozowane do wypracowania zasoby finansowe są – według analityków Moody’s – „bardziej niż wystarczające”, by sfinansować nie tylko inwestycje, ale także zadeklarowane poziomy dywidendy.

„Zgodnie z raportem Moody’s biznesowa odporność Orlenu jest także pochodną odpowiednio zróżnicowanego portfela kierunków dostaw węglowodorów oraz elastycznych możliwości handlowych w obszarze gazu ziemnego. Dzięki temu koncern jest w stanie zarządzać ekspozycją surowcową. Ekspozycja Orlenu na ryzyka związane m.in. z potencjalnie bardziej niekorzystnym rozwojem konfliktu na Bliskim Wschodzie jest neutralizowana dzięki działalności w segmencie Upstream” – czytamy dalej.

Agencja podkreśla, że zdywersyfikowany portfel oraz elastyczne możliwości handlowe Grupy wzmacniają odporność łańcuchów dostaw. Dodatkowo, uruchomienie kluczowych projektów w 2026 roku, m.in. morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, bloku gazowoparowego w Grudziądzu oraz instalacji HVO w Płocku – będzie wspierać wzrost potencjału biznesowego i wyników w kolejnych okresach, zakończono.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

