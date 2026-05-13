Mostostal Warszawa zawarł z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice umowę na „Rozbudowę terminalu pasażerskiego Kraków Airport etap I – część T6” za 661,37 mln zł brutto, podała spółka. Wykonanie całości robót budowlanych przewidziano na 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,31 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews