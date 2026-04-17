Mostostal Warszawa w świetle wstępnych danych finansowych za 2025 r. odnotował znaczne straty, co spowodowało wystąpienie ujemnych kapitałów własnych na dzień bilansowy oraz zidentyfikował istotne zagrożenie lub wątpliwości dotyczące kontynuacji funkcjonowania swojej grupy, podała spółka. Zarząd podejmuje działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego finansowania oraz poprawę sytuacji płynnościowej.

„W związku z powyższym zaktualizowała się przesłanka, o której mowa w art. 397 KSH. W tym kontekście zarząd zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki, o czym spółka informowała […] 30 marca 2026 r., wykonując swój obowiązek określony w art. 397 KSH. Następnie, po rozpatrzeniu wniosku większościowego akcjonariusza spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie zostało odwołane, w celu uprzedniego zapoznania akcjonariuszy z informacją zarządu szacującą przewidywane potrzeby kapitałowe spółki oraz odnośnie planowanych źródeł finansowania tych potrzeb, a także aby umożliwić akcjonariuszom kompleksową analizę materiałów i sprawozdań finansowych, które zostaną przekazane przed takim walnym zgromadzeniem przez spółkę o czym emitent informował […] 10 kwietnia 2026 r.” – przypomniano w komunikacie.



Ponadto, w ocenie zarządu, projekcja płynności spółki wskazuje na zwiększone zapotrzebowanie na środki pieniężne w celu sfinansowania bieżącej działalności oraz wywiązywania się ze zobowiązań w miarę ich wymagalności.

„Założenie kontynuacji działalności spółki oraz grupy jest w istotnym stopniu uzależnione od realizacji działań finansujących, w szczególności od potencjalnego wsparcia ze strony akcjonariuszy. Wobec istnienia istotnej niepewności co do możliwości dalszego funkcjonowania spółki, zarząd podejmuje działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego finansowania oraz poprawę sytuacji płynnościowej spółki” – czytamy dalej.



Kwestie te są również przedmiotem analizy w ramach trwającego badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., zakończono w raporcie.



Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,58 mld zł w 2024 r.

