Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała 8 ofert w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Domaradzem a Iskrzynią (podkarpackie). Najtańsza należy do Mostostalu Warszawa i wynosi 1 063,25 mln zł, podała Dyrekcja.

„Dzisiejsze otwarcie przyniosło sześć na osiem ofert poniżej naszego kosztorysu, z czego najniższa stanowi 76% kosztorysu GDDKiA. Średnia z tych sześciu ofert to ok. 86% wartości kwoty jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację tego zadania. To dobre informacje, wbrew temu, co dało się słyszeć ostatnio w przestrzeni publicznej. Pracujemy dalej i realizujemy nasze plany zgodnie z założeniami” – czytamy w komunikacie.

Kwota, jaką GDDKiA przeznaczała na sfinansowanie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S19 wynosi 1 396 026 772,62 zł. Oferty w przetargu złożyły firmy:

1. Mostostal Warszawa – 1 063 251 940,57 zł,

2. Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret – 1 144 332 960,00 zł,

3. Budimex – 1 183 978 975,59 zł,

4. Intercor – 1 205 400 000,00 zł,

5. Strabag – 1 215 803 308,02 zł,

6. Mota – Engil – 1 394 332 154,94 zł,

7. PORR – 1 519 871 640,00 zł,

8. POLAQUA – 1 676 950 048,29 zł, wymieniono.

Oferty zostaną sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60%), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20%), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20%).

„Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz pas awaryjny. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów oraz osiem wiaduktów drogowych. Zbudowane zostaną także trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. Ponadto w ramach inwestycji w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Zagórze kat. I (MOP Zagórze w kierunku Barwinka będzie przystosowany do rozbudowy do kat. III, natomiast MOP Zagórze w kierunku Rzeszowa będzie przystosowany do rozbudowy do kat. II)” – czytamy dalej.

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 39 miesięcy od daty podpisania umowy.

Źródło: ISBnews