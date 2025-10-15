Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe – spółka zależna Mostostalu Zabrze – zawarła z Ionway Poland aneks do umowy na wykonanie prac mechanicznych, montaż urządzeń i rurociągów technologicznych w ramach realizowanego przez zamawiającego projektu Blue East W1 Project w jego zakładzie w Radzikowicach koło Nysy, podał Mostostal.

„Na mocy aneksu ustalono nowy termin zakończenia realizacji umowy na koniec IV kwartału 2026 r. (dotychczas koniec I kwartału 2026 r.) oraz ustalono dodatkowe wynagrodzenie z tytułu m.in. wykonania robót dodatkowych oraz wydłużenia okresu realizacji umowy. Aktualna wartość umowy wraz z powyższym aneksem wynosi ok. 20% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za 2024 rok” – czytamy w komunikacie.

W pierwotnej wersji umowy wartość była rzędu 10% przychodów ze sprzedaży grupy za rok 2023.

Utworzona przez Umicore i PowerCo spółka Ionway ma dostarczać aktywny materiał katodowy (CAM) wykorzystywany w pojazdach elektrycznych – składnik akumulatorów. Pierwszy zakład produkcyjny Ionway powstaje pod Nysą.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,01 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews