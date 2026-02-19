mPay wszedł w kolejną fazę rozwoju, stawiając open banking w centrum swojej strategii, podała spółka. Plan zakłada dokapitalizowanie w kilku transzach, a celem jest przekształcenie aplikacji mPay w skalowalną platformę finansową, modernizacja produktu oraz odbudowanie silnej pozycji aplikacji w polskich miastach.

Nowa faza rozwoju mPay opiera się na uporządkowanej strategii, dyscyplinie operacyjnej oraz pełnym wykorzystaniu potencjału regulacyjnego i technologicznego spółki. mPay posiada licencje oraz infrastrukturę umożliwiającą rozwój usług w modelu otwartej bankowości, co ma stać się jednym z kluczowych filarów przewagi konkurencyjnej. Jednym z kluczowych założeń nowej strategii jest przekształcenie mPay z aplikacji realizującej pojedyncze usługi w platformę finansową integrującą płatności, usługi miejskie oraz rozwiązania oparte na open banking i transferach międzynarodowych, podkreślono.

„mPay po początkowym dokapitalizowaniu przez nowych inwestorów wchodzi w kolejną fazę rozwoju, stawiając open banking w centrum swojej strategii. Plan zakłada dokapitalizowanie spółki w kilku transzach. Jednocześnie nastąpiło wzmocnienie zarządu przez Emiliano Caradonnę – menedżera z ponad 25-letnim doświadczeniem w międzynarodowym biznesie, reprezentującego grupę zagranicznych inwestorów. Spółka rozpoczyna głęboką transformację prowadzącą do ofensywy rynkowej. Celem jest przekształcenie aplikacji w skalowalną platformę finansową, modernizacja produktu oraz odbudowanie silnej pozycji aplikacji w polskich miastach” – czytamy w komunikacie.

Emiliano Caradonna, który dołączył do zarządu w grudniu 2025 roku, wnosi do spółki doświadczenie z zakresu bankowości, zarządzania aktywami, strategii korporacyjnej oraz funkcjonowania w regulowanym środowisku finansowym. W mPay reprezentuje grupę zagranicznych inwestorów i odpowiada za dostosowanie strategii do realiów regulacyjnych, wzmocnienie logiki ekonomicznej aplikacji oraz zapewnienie, że jej rozwój będzie oparty na skalowalnej architekturze, a także solidnym zarządzaniu. Proces ten ma zasadnicze znaczenie dla pozyskania nowych zasobów w celu wzmocnienia obecnej struktury kapitałowej i przywrócenia aplikacji pozycji lidera rynku, podkreślono.

„mPay ma już to, czego brakuje wielu projektom fintech: licencje, realną bazę użytkowników i rozpoznawalność marki. Teraz naszym zadaniem jest uporządkowanie tych aktywów w spójną strategię dla całej aplikacji. Otwarta bankowość nie jest funkcją, ale warstwą umożliwiającą działanie. Chcemy budować zrównoważony wzrost oparty na infrastrukturze, partnerstwach i odpowiedzialnym zarządzaniu” – powiedział członek zarządu mPay, cytowany w materiale.

Spółka posiada obecnie 1,9 mln zarejestrowanych użytkowników, z czego aktywnie z aplikacji korzysta ponad 400 tys. osób. Jednym z głównych celów jest kilkukrotne zwiększenie tej liczby poprzez poprawę doświadczenia użytkownika, rozwój podstawowych funkcji oraz intensyfikację działań marketingowych i komunikacyjnych.

Nowa strategia obejmuje kompleksową modernizację aplikacji – w tym nowy interfejs podkreślający jej finansowe korzenie, uproszczoną nawigację oraz stopniowe rozszerzanie funkcjonalności. Open banking ma pełnić rolę warstwy infrastrukturalnej, umożliwiającej integrację usług finansowych i budowę długoterminowych relacji z partnerami w tym również zagranicznymi. Wykorzystanie regulacji PSD2 i następnych które niebawem wejdą w życie, umożliwia świadczenie usług finansowych na szeroką skalę w Polsce i poza jej granicami, podano również.

„Istotnym elementem strategii jest odbudowanie silnej pozycji mPay we współpracy z samorządami. Spółka planuje rozwój partnerstw w obszarze płatności za bilety komunikacji miejskiej, parkingi oraz lokalne usługi publiczne. Segment miejski ma stanowić stabilny filar działalności i istotny element strategii skalowania […] mPay podkreśla, że ofensywa oznacza pełniejsze wykorzystanie istniejących aktywów – licencji, infrastruktury, marki i bazy użytkowników oraz konsekwentną realizację strategii, której celem jest trwały i skalowalny wzrost w kolejnych latach” – czytamy dalej w komunikacie.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności mobilnych. Jest notowany na NewConnect od 2014 r.

Źródło: ISBnews