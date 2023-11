mPay podpisał umowę z Polregio dotyczącą prowadzenia sprzedaży hurtowej biletów na przejazdy pociągami Polregio poprzez system informatyczny mPay, podała spółka.

„Dzięki umowie z Polregio rozszerzamy funkcjonalności aplikacji o ofertę największego w Polsce przewoźnika kolejowego. Razem z ofertą innych przewoźników kolejowych i autobusowych oraz możliwością uiszczania opłat za autostrady oraz parkowanie w ponad 110 miastach, nasza aplikacja jest najwygodniejszym narzędziem ułatwiającym podróżowanie po Polsce. Pracujemy nad kolejnymi umowami, aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości aplikacji” – powiedział prezes mPay Andrzej Basiak, cytowany w komunikacie.

„Bilety Polregio będą dostępne w aplikacji w ciągu dwóch tygodni, a w późniejszym terminie również na naszej stronie biletynakolej.pl” – dodał.

Podpisanie umowy z Polregio jest bardzo znaczącym uzupełnieniem oferty mPay i spowoduje znaczny wzrost sprzedaży biletów kolejowych, które biorąc pod uwagę wolumen oraz zaproponowaną marżę, poprawią wyniki spółki, podano.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik pierwszego wyboru, który dociera do dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju. W 2022 roku z usług Polregio skorzystało blisko 90 mln pasażerów.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności przez telefon komórkowy. Aplikacja mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za pomocą smartfona lub tabletu. Od 2007 r. mPay jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Inwestorem strategicznym mPay od 2013 r. jest Grupa Lew. mPay jest notowany na rynku NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews