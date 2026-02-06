mPay zawarło kolejną umowę z PKP Intercity, na mocy której współpraca między stronami została przedłużona o kolejne 2 lata, podała spółka. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez mPay usług umożliwiających zakup biletów PKP Intercity za pośrednictwem aplikacji mobilnej mPay.

„Jednocześnie zarząd spółki informuje, że spodziewa się w bieżącym roku znacznego wzrostu sprzedaży biletów PKP Intercity SA za pośrednictwem aplikacji mPay. Oczekiwany wzrost jest związany z wdrożeniem nowych funkcjonalności poprawiających komfort użytkowników, w szczególności: graficznego wyboru miejsc w pociągach, prezentacji rzeczywistych godzin odjazdów pociągów” – czytamy w komunikacie.

Ponadto mPay informuje, że w najbliższym czasie planuje wdrożenie nowej wyszukiwarki połączeń kolejowych, która ma na celu dalsze uproszczenie procesu zakupu biletów oraz zwiększenie konwersji sprzedażowej, podano także.

mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności mobilnych. Jest notowany na NewConnect od 2014 r.

Źródło: ISBnews