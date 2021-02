mPTech planuje dalszy wzrost sprzedaży telefonów komórkowych i smartfonów na rynkach zagranicznych, szczególnie Niemczech, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży mPTech Piotr Spychalski. Swoją szansę firma upatruje m.in. w znajdowaniu i zagospodarowywaniu nisz.

„Głównym celem jest szersze nawiązanie współpracy z lokalnymi operatorami komórkowymi, również na nowych dla nas rynkach. To już się dzieje. Służy temu aktywne zwiększanie przewagi konkurencyjnej, budowanie świadomości marki czy poszerzanie kanałów sprzedaży. Wierzymy, że atrakcyjność naszych produktów za granicą zwiększą rozwiązania dedykowane dla operatorów implementowane w naszych urządzeniach. Zaliczyć do nich należy rozwiązania takie jak: VoLTE, VoWiFi – zarówno w smartfonach, jak i w klasycznych telefonach zwanych featurephone oraz wprowadzenie modeli z funkcjonalnością eSIM. Dodatkowo planujemy w IV kw. premierę wzmocnionego modelu Hammer z 5G” – powiedział ISBtech Spychalski.

Udział eksportu w sprzedaży mPTech, stanowi ok. 30%. Firma planuje dalszy wzrost przychodów na rynkach zagranicznych ze zbliżoną dynamiką, jak w Polsce. Obecnie największe portfolio z brandów oferowanych przez mPTech – Hammer, myPhone i techbite – dostępne jest w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, we Włoszech i w krajach bałtyckich. Marka Hammer sprzedaje się w Wielkiej Brytanii czy we Francji. W tym roku spółka skupia się na rynkach z półwyspu Iberyjskiego (Portugalia, Hiszpania), a także Bułgarii i Rumunii.

„Osobnym zagadnieniem jest także ekspansja na rynkach zagranicznych w kanale e-commerce i tu głównie stawiamy na platformę Amazon. Jeżeli chodzi o ten kanał, to dziś z największym sukcesem sprzedajemy swoje urządzenia na rynku niemieckim, gdzie planujemy rozwój sprzedaży w 2021 roku. Celem będzie też pojawienie się naszych produktów w wybranych elektromarketach specjalistycznych. Naszą szansę na zagranicznych rynkach upatrujemy w niszowych kategoriach urządzeń i dostosowywaniu oferty pod potrzeby lokalnego rynku, tak jak miało to miejsce np. w przypadku smartfonów wzmocnionych, które sprzedaje pod marką Hammer” – wskazał Spychalski.

mPTech to największy polski producent smartfonów i telefonów komórkowych.

Źródło: ISBnews