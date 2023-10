Inwestycje impactowe to ciekawy kierunek finansowania innowacyjnych projektów. Miniony rok to czas szybkiego rozwoju nowych funduszy impactowych.

Jest coraz więcej pieniędzy, które będą do zainwestowania w tym rynku. Polska najczęściej szła gdzieś tam jako kolejny kraj, biorąc trendy, które są w Europie Zachodniej. W mojej ocenie to jest trend, który można zauważyć, patrząc na to, co się dzieje zagranicą. Powoli zaczyna się to dziać w Polsce. Tutaj tych funduszy stricte impactowych jest jeszcze mało

mówi Wojciech Mróz, Członek Zarządu, Fundacja Ashoka podczas konferencji Infoshare 2023