Po zmianach w zarządzie i objęciu kierownictwa PZU przez Bogdana Benczaka, działający w Grupie PZU Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU „Jedność” odstąpił od dalszego prowadzenia sporu zbiorowego wszczętego w styczniu 2023 r., podała spółka.

W liście do zarządów PZU i PZU Życie organizacja związkowa jednostronną decyzją uznała trwający od ponad 2,5 roku spór z pracodawcami za zakończony.

„Jest to gest skierowany nie tylko do zarządów spółek w nowym kształcie, ale przede wszystkim wyraz podziękowania dla prezydium Rady Nadzorczej PZU SA oraz przewodniczącego Marcina Kubiczy” – poinformowali przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku, cytowani w komunikacie PZU.

Jednocześnie Benczak przesłał list do szefów wszystkich organizacji związkowych działających w Grupie PZU.

„Rozumiem istotną rolę dialogu społecznego w naszej organizacji, w której związki zawodowe są nie tylko ważnym partnerem w rozmowach o warunkach pracy, ale także współtwórcą kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i otwartości. Chciałbym, aby nasz dialog był kontynuowany w duchu partnerstwa, a także wzbogacany o nowe formy współpracy, które będą odpowiadać na wyzwania zmieniającego się otoczenia. Jestem otwarty na rozmowy, inicjatywy i pomysły – wierzę, że razem możemy budować silną, odpowiedzialną i nowoczesną organizację ” – zadeklarował prezes.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews