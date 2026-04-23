W 2025 roku na Allegro i Allegro Lokalnie sprzedano 26 mln książek, czyli o ok. 1 mln egzemplarzy więcej niż rok wcześniej, podała spółka.

To wynik, który wyróżnia się na tle rynku – według danych Biblioteki Narodowej poziom czytelnictwa w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie, a jednocześnie – zgodnie z danymi rynkowymi – sprzedaż książek rok do roku spada, podkreślono.

„Największym segmentem pozostają książki dla dzieci (blisko 8 mln sprzedanych egz.), a najszybciej rosną komiksy i manga, które dla wielu ankietowanych (61%) są łatwym sposobem na rozpoczęcie przygody z czytaniem. Książki kupujemy głównie online i przez aplikację, najczęściej w poniedziałkowe wieczory. Ponad 77% sprzedaży realizowane jest w ramach Allegro Smart!, a rekordowy użytkownik kupił w 2025 roku ponad 6 tysięcy książek” – czytamy w komunikacie.

Kategorię napędzają komiksy – rosną zarówno komiksy dla dzieci (+26% sprzedanych sztuk), komiksy przygodowe i obyczajowe (+24%) i manga (+22%). Dane te pokrywają się z wynikami badania SW Research dla Allegro – 41% badanych uważa, że komiksy przeżywają obecnie swój powrót, a niemal połowa traktuje je jako pełnoprawną formę rozrywki dla dorosłych.

„Za nami kolejny rok, w którym kategoria rośnie niezależnie od trendów rynkowych. Pozytywnym sygnałem jest dalszy intensywny rozwój segmentu dziecięcego oraz komiksowego. W naszych danych widzimy, że zainteresowanie książką zdecydowanie nie spada. Na Allegro książka nowa rośnie szybciej niż używana, ale udział książek z drugiego obiegu utrzymuje się na stabilnym, około 10-proc. poziomie” – powiedział Senior Category Owner w Allegro Karol Wąsik, cytowany w materiale.

Według Allegro, coraz większe znaczenie ma kanał online – w ciągu ostatniego roku 70% badanych kupiło książkę lub komiks w wersji papierowej, a blisko połowa (48%) także w wersji elektronicznej, podano. Ponad 77% sprzedanych egzemplarzy trafia do nabywców w ramach programu Allegro Smart!, który gwarantuje darmowe dostawy.

„Wyniki Allegro pokazują, że nawet w trudnym otoczeniu rynkowym model marketplace może realnie wspierać rynek wydawniczy. Klienci coraz częściej kupują książki online, w tym przez aplikacje mobilne, i traktują ten kanał jako naturalne miejsce do odkrywania nowych tytułów. Również dla wydawców tworzymy atrakcyjne rozwiązania i narzędzia, które pomagają zwiększać widoczność marek, docierać do kolejnych grup odbiorców oraz rozwijać sprzedaż. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi partnerami, aby wspólnie szukać nowych pól do rozwoju kategorii książek” – dodał Wąsik.

Źródło: ISBnews