Na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power, realizowanej przez Orlen i Northland Power, zainstalowano kolejne turbiny o mocy 15 MW, w tym pierwsze trzy wyposażone w polskie gondole wyprodukowane w zakładzie firmy Vestas w Szczecinie, podał Orlen. Projekt zakłada udział polskich podmiotów w 30-letnim cyklu pracy farmy na poziomie przekraczającym 21% jej całkowitej wartości.

„Jesteśmy zdeterminowani, by już w przyszłym roku z naszej pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power popłynęła energia elektryczna, która pokryje nawet 3% krajowego zapotrzebowania. Trwa kluczowy etap inwestycji, w którym zaawansowane prace odbywają się na morzu. Instalujemy pierwsze turbiny wiatrowe, do których część gondoli wyprodukowano w polskiej fabryce w Szczecinie. Konsekwentnie dążymy do tego, by maksymalnie wykorzystać potencjał lokalnych dostawców. Morskie farmy wiatrowe stają się nie tylko impulsem dla rozwoju Pomorza, ale też budowy nowego, perspektywicznego sektora polskiego przemysłu” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Turbiny wiatrowe instalowane na farmie Baltic Power mają, razem z fundamentami monopalowymi, wysokość ponad 250 metrów. Powierzchnia omiatania łopat ma długość 115,5 m. Baltic Power to pierwszy projekt, w którym w górnych częściach niektórych wież wykorzystano stal pochodzącą z recyklingu, co pozwoliło zmniejszyć ich ślad węglowy o około 10% w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji. Instalacja turbin wiatrowych rozpoczęła się w lipcu 2025 roku. Zakończenie budowy farmy jest spodziewane w 2026 roku.

Baltic Power jest pierwszym komercyjnym klientem, który instaluje gondole pochodzące z zachodniopomorskiej fabryki firmy Vestas – globalnego lidera branży energetyki wiatrowej z Danii. To pierwszy zakład produkcyjny Vestas dla branży offshore wind w Polsce, zatrudniający ponad 600 osób.

Z lokalnych zakładów pochodzą, oprócz gondoli, konstrukcje stalowe morskich stacji elektroenergetycznych (Grupa Przemysłowa Baltic, ARP), kable lądowe (Tele-fonika Kable) czy elementy przejściowe (Smulders Polska). Polskie firmy były również zaangażowane na etapie przygotowania projektu: w badania środowiskowe morskie i lądowe oraz badania geotechniczne. Świadczą też usługi logistyczne i transportowe. Ponadto są generalnymi projektantami i wykonawcami bazy serwisowej w Łebie (Erbud) oraz stacji elektroenergetycznej w gminie Choczewo (Enprom w konsorcjum z GE Vernova), wymieniono w materiale.

Baltic Power to najbardziej zaawansowany projekt morskiej farmy wiatrowej w Polsce i pierwszy, w ramach którego rozpoczęto instalacje morskie. Po zakończeniu budowy farma będzie wytwarzać do 4 TWh energii elektrycznej rocznie. Farma zajmuje powierzchnię 130 km2 i znajduje się 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa i Łeby.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews