Na rynku detalicznym w przyszłym tygodniu ceny paliw mogą, podobnie jak w tym tygodniu, nieznacznie rosnąć, jednak skala zmian będzie zróżnicowana, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex. Według nich, dopóki ceny ropy Brent będą pozostawały na poziomie 41-43 USD/bbl, nie ma szansy na ponowne obniżki cen na stacjach.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Lipiec rozpoczął się od dalszych podwyżek cen paliw na stacjach. Podkreślenia wymaga fakt, że podwyżki w większym stopniu dotyczyły benzyny i autogazu, w mniejszym stopniu oleju napędowego. Średnio w kraju ceny benzyny bezołowiowej 95 i autogazu wzrosły w tym tygodniu o 2 grosze na litrze, a oleju napędowego pozostały bez zmian.

Aktualny poziom cen paliw na stacjach na dzień 2 lipca 2020 r.: benzyna bezołowiowa 95 – 4,24 zł/l, bezołowiowa 98 – 4,53 zł/l, olej napędowy – 4,21 zł/l i autogaz 2,00 zł/l.

Najdroższe benzyny notujemy obecnie w województwie opolskim oraz małopolskim i lubuskim. Średnio za benzynę bezołowiową 95 kierowcy muszą płacić tu 4,25-4,27 zł/l. Najdroższy olej napędowy jest w województwach mazowieckim i lubuskim który kosztuje odpowiednio 4,25 zł/l.

Z kolei najtaniej benzynę 95 zatankujemy w województwie łódzkim i pomorskim, gdzie średni poziom to 4,17-4,18 zł/l, a olej napędowy w łódzkim oraz śląskim i lubelskim, gdzie litr kosztuje odpowiednio 4,13 i 4,17 zł/l.

Dopóki ceny ropy Brent będą pozostawały na poziomie 41-43 USD/bbl, nie ma szansy na ponowne obniżki cen na stacjach.

Na rynku detalicznym w przyszłym tygodniu ceny mogą, podobnie jak w tym, nieznacznie rosnąć, jednak skala zmian będzie zróżnicowana w zależności od stacji. Mogą być też takie stacje, gdzie ceny nie zmienią się.

Ropa naftowa

Notowanie sierpniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek wynosi 42,60 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Zgodnie z wczorajszymi danymi EIA zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu 7,2 mln bbl do 533,5 mln bbl i jest to poziom około 15% wyższy niż 5-letnia średnia dla tej pory roku. Natomiast 1,2 mln bbl do 256,5 mln bbl wzrosły rezerwy benzyn i pozostają one na poziomie blisko 10% wyższym od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Nie zmienił się z kolei poziom produkcji ropy naftowej i nadal jest to 11 mln bbl/d.

Dalszej poprawy nie obserwujemy po popytowej stronie rynku amerykańskiego. Konsumpcja produktów ropopochodnych spadła w skali tygodnia blisko 1 mln bbl/d do 17,35 mln bbl/d. Popyt na benzyny natomiast zmniejszył się w skali tygodnia 47 tys. bbl do 8,56 mln bbl/d. Konsumpcja benzyn jest nadal blisko 12% niższa niż przed wybuchem epidemii koronawirusa w USA. Biorąc pod uwagę kolejny rekord nowych zakażeń koronawirusem w USA 2 lipca (ponad 50 tys. przypadków), który może negatywnie wpływać na decyzje i skłonność Amerykanów do podróży, na dalsza poprawę popytowej strony rynku przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Źródło: ISBnews / BM Reflex