Na rynku wtórnym sprzedano 132,8 tys. prawie nowych samochodów (do 5 lat i 60 tys. km przebiegu) w I kwartale 2026 roku, wobec 95,2 tys. rok wcześniej, wynika z danych AAA Auto. To wzrost o 39,5% r/r.

„Znacząco rośnie podaż dwu i trzyletnich samochodów pochodzących z flot firmowych. To duża różnica w porównaniu z poprzednimi latami, gdy ze względu na niewielką podaż nowych samochodów, właściciele i firmy trzymali swoje auta dłużej, a co za tym idzie, do obrotu wprowadzano mniej prawie nowych aut. Zauważamy to także w naszej sieci sprzedaży, klienci szukają atrakcyjnych ofert, ponieważ niektóre roczne czy dwuletnie egzemplarze są tańsze o 30-40% w porównaniu z cenami aut nowych” – powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings – operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto – Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Największym powodzeniem cieszyły się w I kw. auta z silnikami benzynowymi, w wieku trzech lat i z przebiegiem 38 150 km, których średnia

cena sprzedaży wynosiła 137 716 zł. Drugie miejsce przypadło hybrydom ze średnim przebiegiem 39 830 km i w wieku trzech lat, które

były sprzedawane za średnią cenę 152 741 zł. Auta niemal nowe zdominowały SUV-y, które stanowiły 52% wszystkich sprzedanych samochodów w tym segmencie (84 469 aut).

Wśród najczęściej wybieranych modeli prawie nowych aut w I kw. znalazły się m.in: Toyota Corolla, Volvo XC60, Toyota CH-R, Toyota Yaris, Toyota RAV4 oraz BMW serii 5.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto. AAA Auto sprzedało w Polsce 27,8 tys. aut używanych w 2024 r.

