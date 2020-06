Na terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – w 2021 r. powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda, podała spółka. Na początku czerwca oddział uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji tej inwestycji.

„Budowa dwóch farm PV przewidziana jest na terenie o powierzchni 2,7 ha. Każda z instalacji fotowoltaicznych składać się będzie z paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, inwerterów, stacji transformatorowych i przyłącza do sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora. Energia pozyskana z realizowanej inwestycji pozwoli na zaspokojenie potrzeb ponad 1500 gospodarstw domowych” – czytamy

Przekazanie do eksploatacji dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z dostarczeniem pierwszej energii elektrycznej do sieci zaplanowane jest na III kw. 2021.

„Energia uzyskana ze źródeł odnawialnych przyniesie przede wszystkim korzyści środowiskowe, a ponadto pozwoli na redukcję kosztów eksploatacji, w tym kosztów paliwa i uprawnień do emisji CO2” – powiedziała prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.

PGE GiEK stara się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.10 dla inwestycji, które w największym stopniu zwiększą produkcję energii z odnawialnych źródeł energii. Wniosek w tej sprawie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Decyzja odnośnie dofinansowania projektów zapadnie w III kwartale 2020 r. Z kolei w IV kwartale spółka planuje przystąpić do organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji OZE na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Z harmonogramu realizacji inwestycji wynika, iż Zespół Elektrowni Dolna Odra będzie pierwszym oddziałem spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna. W listopadzie 2019 r. spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Na tym terenie powstanie jedna z największych w kraju instalacji fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

„W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa instalacji PV planowana jest również na terenach Elektrowni Opole” – dodała Czemiel-Grzybowska.

PGE dąży do uzyskania 25-proc. udziału w segmencie PV w kraju, co przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oznacza wybudowanie instalacji o mocy ok. 2,5 GW i produkcji około 2,5 TWh energii elektrycznej w 2030 r. Program PV grupy kapitałowej PGE zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do Grupy PGE.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews