Nabycie eZebra nie zmienia strategii spółki i pozwala na budowę kompetencji w e-commerce, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

„Ta akwizycja w żaden sposób nie zmienia naszej strategii, która pozostaje skoncentrowana na rozwoju naszej sieci. Z drugiej strony, wiemy, że handel internetowy to jest przyszłość i zamierzamy stopniowo budować nasze kompetencje w tym obszarze. […] Nabywamy dobrze zarządzany, zyskowny biznes z własnym, nowo wybudowanym magazynem i z potencjałem wzrostu, działający w zakresie, w którym my również mamy doświadczenie. Mamy takie produkty w swoim sklepie. Naszym zdaniem, jest to uzupełnienie naszej strategii” – powiedział Krauze podczas telekonferencji z analitykami.

Zapytany o rozwój własnych stacji paliw, Krauze odpowiedział: „Jeśli chodzi o otworzyliśmy jedną w centrum logistycznym na obsługę wewnętrznej floty dostarczającej towar do sklepów. Oczywiście, w takim zakresie zamierzamy to kontynuować”.

W październiku br. Dino Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek od zgodę na przejęcie kontroli nad spółką eZebra.pl. Wcześniej Dino Polska zawarł ze spółką eZebra.pl oraz jej wspólnikami przedwstępną warunkową umowę, na podstawie której w wyniku nabycia istniejących udziałów od założycieli oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego eZebra i objęciu nowo utworzonych udziałów, Dino Polska stanie się docelowo właścicielem 75% udziałów eZebra.

eZebra jest drogerią internetową działająca na rynku polskim. Działalność prowadzona jest w tradycyjnym modelu handlowym, w oparciu o wynajmowany magazyn, z którego towary, uprzednio zakupione od producentów, są wysyłane do klientów detalicznych składających zamówienia na stronie internetowej eZebra.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews