Najwyższe zadeklarowane kwoty (NZK) na poszczególne 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz w dniu aukcyjnym nr 2 aukcji wyniosły odpowiednio: blok A – 450 mln zł, blok B – 487,095 mln zł, blok C – 487,095 mln zł i blok D – 496,837 mln zł, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

W pierwszym dniu aukcji NZK wyniosły odpowiednio: – (brak kwoty), 468,18 mln zł, 468,18 mln zł, oraz 477,544 mln zł.

We wrześniu Urząd podał, że cztery podmioty, które złożyły oferty wstępne w ramach ogłoszonej przez prezesa UKE 22 czerwca 2023 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz zostały zakwalifikowane do etapu II aukcji. Są to: P4, Polkomtel, Orange Polska i T-Mobile Polska.

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Janusz Cieszyński mówił na początku br., że wpływy do budżetu z tytułu rozdysponowania częstotliwości z pasma na potrzeby sieci 5G szacowane są na 1,9 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews