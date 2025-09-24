NanoGroup zaprezentowała pierwszy egzemplarz urządzenia do perfuzji organów NanOX Recovery Box, wykonany w standardzie zgodnym z wymaganiami dla wyrobów medycznych, podała spółka. To kluczowy kamień milowy w rozwoju projektu, który otwiera drogę do rozpoczęcia badań inżynierskich, a następnie procesu certyfikacji, podkreślono. Procedura w jednostce notyfikowanej ma ruszyć w styczniu 2026 r., w tym samym roku planowany jest debiut rynkowy urządzenia, pozwalającego na zwiększenie liczby organów dostępnych do transplantacji.

NanOX Recovery Box to urządzenie do pozaustrojowej perfuzji nerek, umożliwiające ich długotrwałe przechowywanie i ciągłe monitorowanie. Dzięki elastyczności technologicznej może być wykorzystywane w powszechnie stosowanej perfuzji hipotermicznej (np. z wykorzystaniem płynu Belzera), ale przede wszystkim w nowatorskiej perfuzji normotermicznej (np. z zastosowaniem koncentratu krwinek czerwonych). Taka konstrukcja sprawia, że urządzenie jest nie tylko uniwersalne i gotowe do pracy z obecnie dostępnymi na rynku perfuzantami, ale również wpisuje się w megatrendy nowoczesnej transplantologii, wyjaśniono w komunikacie.

„Zgodnie z zapowiedziami i przyjętym harmonogramem R&D zakończyliśmy etap konstrukcyjny i otrzymaliśmy pierwszy egzemplarz NanOX Recovery Box w standardzie wyrobu medycznego. Teraz koncentrujemy się na badaniach inżynierskich i przygotowaniach do procesu certyfikacji, aby urządzenie mogło trafić na rynek jak najszybciej. Równolegle prowadzimy rozmowy z partnerami zainteresowanymi jego dystrybucją, co znacząco zwiększa potencjał skalowania sprzedaży. Planujemy, że po uzyskaniu certyfikatu NanOX Recovery Box będzie dostępne komercyjnie i mamy nadzieję, że będzie to miało miejsce już w przyszłym roku” – powiedział wiceprezes Piotr Mierzejewski, cytowany w materiale.

NanOX Recovery Box rozwijany jest jako część szerszego systemu – NanOX, którego celem jest zwiększenie liczby organów dostępnych do przeszczepienia. System obejmuje również syntetyczny płyn perfuzyjny NanOX 4 Kidney. Choć samo urządzenie stanowi niezależny projekt i będzie oferowane oddzielnie, jego pełny potencjał ujawnia się w połączeniu z autorskim perfuzatem, podkreślono.

Certyfikacja NanOX 4 Kidney planowana jest na 2029 r. Do tego czasu NanOX Recovery Box będzie funkcjonować samodzielnie, współpracując z dostępnymi na rynku płynami perfuzyjnymi.

„NanOX Recovery Box to nasze pierwsze rozwiązanie gotowe do wejścia na rynek. Jego uniwersalność daje mu duży potencjał komercyjny, a w połączeniu z rozwijanym przez nas płynem NanOX 4 Kidney może zmienić standardy transplantologii na całym świecie, ratując dziesiątki tysięcy żyć rocznie” – zakończył Mierzejewski.

NanoGroup powstała w 2016 r. w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews