NanoSanguis, spółka zależna NanoGroup, zawarła z A4BEE umowę dotyczącą kolejnych etapów procesu wykonania urządzenia NanOX Recovery Box w wersji przeznaczonej do certyfikacji, wartą 2,31 mln zł, podała spółka. A4BEE zobowiązała się do wykonania 3 egzemplarzy urządzenia w wersjach do badań inżynierskich, badań w jednostce akredytowanej (w celu potwierdzenia zgodności z normą ISO 9001 oraz ISO 13485 – czyli certyfikacji oraz innych wymagań dla wyrobów medycznych) – wraz z dokumentacją techniczną oraz oprogramowaniem.

„Informację podano, ponieważ wykonanie urządzenia NanOX Recovery Box w wersji przeznaczonej do certyfikacji stanowi jeden z kluczowych elementów strategii grupy kapitałowej NanoGroup SA, a ponadto wartość umowy […] stanowi istotną część kapitału własnego emitenta” – czytamy w komunikacie.

Dotychczas na podstawie umowy ramowej A4BEE opracowała na rzecz NanoSanguis: (1) rejestr wymagań funkcjonalnych, (2) rejestr wymagań regulacyjnych oraz (3) rejestr wymagań dotyczących metodyki prowadzenia projektu. Ponadto w obydwu spółkach wdrożono system QMS, podano także.

NanoGroup powstała w 2016 r. w celu konsolidacji w jednej grupie kapitałowej spółek celowych realizujących projekty skupione wokół nanotechnologii. W 2017 roku spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews