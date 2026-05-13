Nastroje konsumentów w branży detalicznej poprawiają się, ale wciąż nie widać pełnego powrotu do konsumpcji, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Eurocash Paweł Surówka.

„Widzimy powrót do strefy konsumpcji, klient pozwala sobie na więcej, a przy spadku cen regularnych siła nabywcza wzrasta. Nadal jednak nie widzimy pełnego powrotu do konsumpcji sprzed czasów pandemicznych. Stanowczo widać, że element oszczędności i promocji staje się mniej ważny, jednak nadal ma znaczenie” – powiedział w wywiadzie dla ISBnews Surówka.

„Możliwe, że w okresie letnim nastąpi poprawa sytuacji, gdy konsumenci uwierzą, że posiadają większe możliwości finansowe i zaczną częściej wybierać produkty brandowe, ceniąc swój czas i dokonując zakupów w mniejszych sklepach, które są po drodze. Podsumowując, widzimy poprawę optymizmu konsumenckiego, jednak nadal jest on ostrożniejszy, niżbyśmy się tego spodziewali, co może być pokłosiem obecnych uwarunkowań makro-politycznych” – dodał.

Spółka podała, że dynamika rynku FMCG istotnie spowolniła w I kwartale 2026 r. (do +3% r/r vs +5,2% r/r w I kwartale 2025 r.), przy spadku rynku docelowego (WRM – Wholesale Relevant Market) o 5% r/r (vs. -1,2% r/r w I kwartale 2025 r.), pod wpływem dezinflacji, niższego ruchu w sklepach, niekorzystnych warunków pogodowych, wzrostu akcyzy oraz wdrożenia systemu kaucyjnego (DRS). Dyskonty pozostały głównym motorem wzrostu rynku, wspieranym przede wszystkim dalszym rozwojem sieci sklepów.

Z kolei z danych NielsenIQ wynika, że wartość rynku FMCG wzrosła w I kw. 2026 r. o 2,6%, ale wolumenowo rynek zanotował spadek o 3,8%.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Źródło: ISBnews