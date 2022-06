Amazon jest zadowolony z tempa wzrostu swojego biznesu w Polsce, poinformował dyrektor generalny Amazon Mourad Taoufiki.

„Jeśli spojrzymy na zaangażowanie klientów – ono rośnie. Ich zaangażowanie jest większe niż rok temu. Z naszej perspektywy to jest rosnący biznes” – powiedział Taoufiki podczas konferencji prasowej, pytany o rozwój rynku e-commerce w Polsce.

„To jest dobry wzrost i jesteśmy z niego zadowoleni” – dodał, pytany o tempo wzrostu Amazona w naszym kraju.

Rocco Braeuninger, odpowiedzialny w Amazon za klika rynków, w tym Polskę, ocenił, że pomimo powrotu klientów do sklepów stacjonarnych po pandemii, e-commerce daje powody do zadowolenia.

„To, co widzimy w kilku krajach, to ludzie wracają do handlu offline, więc jest trochę coś takiego, jak ogólny spadek ruchu w e-commerce, ale wciąż widzimy bardzo zdrowy ruch. Globalnie patrząc, nie jest tak duży, jak w 2020 i 2021 r., gdy był wielki lockdown, ale generalnie jesteśmy zadowoleni” – wskazał.

Brauninger poinformował także, że usługa Prime spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem w Polsce.

„Zainteresowanie Prime Video jest bardzo, bardzo dobre w Polsce. Klienci Prime Video coraz bardziej angażują się także w zakupy” – wskazał.

Według przedstawicieli Amazona, również usługa Prime Gaming jest w Polsce „silna”, a szczególny sukces dotyczy gier w serwisie Twitch.

Jednocześnie podkreślili, że firma jest na początku swojej drogi w Polsce i chce dalej inwestować i zatrudniać w naszym kraju.

„Zawsze patrzymy na biznes od strony klienta. W pandemii to było ważne, by zwiększać możliwości. W 2020 i 2021 dużo zainwestowaliśmy w centra logistyczne i teraz mamy moce i elastyczność. W Polsce jesteśmy na początku i będziemy rosnąć dalej. Szybkość dostawy jest bardzo ważna i ważne jest, by przechowywać blisko klienta. Będziemy kontynuować inwestycje” – powiedział Braueninger.

Przedstawiciele firmy przypomnieli, że 12 i 13 lipca odbędzie się w Polsce po raz pierwszy Amazon Prime Day. Prime Day to wydarzenie zakupowe przeznaczone dla klientów Prime, które zapewnia dostęp do atrakcyjnych okazji na zakup produktów od najlepszych marek. Trwający 48 godzin festiwal okazji organizowany jest na całym świecie – w Polsce, Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Luksemburgu, Meksyku, Holandii, Portugalii, Singapurze, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA i również po raz pierwszy w Szwecji.

„Prime wprowadziliśmy do Polski w październiku ubiegłego roku i cieszymy się, że możemy poinformować naszych klientów i lokalnych partnerów handlowych w Polsce o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego, czyli organizacji pierwszego w Polsce Prime Day. To wspaniale, że możemy wspólnie cieszyć się niepowtarzalnymi okazjami, które będą dostępne podczas Prime Day dla klientów Prime – zarówno tymi od najpopularniejszych marek, jak i od małych sprzedawców – pomagając naszym klientom zaoszczędzić przy zakupie potrzebnych produktów i artykułów gospodarstwa domowego” – skomentował Taoufiki.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w 10 centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Na Amazon jest ponad 250 mln produktów.

Źródło: ISBnews