Naturalny poziom kredytów hipotecznych udzielanych rocznie w Polsce to 45-58 mld zł, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

„Ponad 88 mld zł kredytu było tylko i wyłącznie możliwe przez to, że tak się ułożyły działania w polityce monetarnej. Normalny poziom kredytowania mieszkalnictwa w Polsce, taki naturalny – tzn. po zbadaniu zdolności kredytowej klientów, w warunkach standardowych – to jest przedział od 45 do 55-58 mld zł. Czyli te dodatkowe dwadzieścia parę miliardów mogło się wydarzyć tylko i wyłącznie w takich okolicznościach prawnych i w takich okolicznościach pewnej narracji dotyczącej tego, co będzie się działo na rynku. Ja raczej porównywałbym wielkości tegoroczne z okresem 2018 czy 2019” – podał Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Według danych AMRON-SARFiN w 2021 r. udzielono kredytów hipotecznych na kwotę 85,8 mld zł, w 2020 r. – na 60,7 mld zł, w 2019 r. – na 62,6 mld zł, w 2018 r. – na 53,9 mld zł.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) podało wcześniej, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,39 mld zł we wrześniu, co oznacza wzrost o 7,5% wobec poprzedniego miesiąca i spadek o 71,3% r/r.

Źródło: ISBnews